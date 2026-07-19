Nach "Brat": Charli XCX kündigt prominente Zusammenarbeit an

Zwei Jahre nach dem "Brat"-Hype steht bei Charli XCX (33) die nächste große Ära an: Am 24. Juli 2026 veröffentlicht die britische Sängerin ihr siebtes Studioalbum "Music, Fashion, Film" – und die Tracklist, die sie jetzt auf Instagram geteilt hat, sorgt für Aufsehen. Neben Songs wie "Rock Music", "SS26", "Wink Wink", "Card Declined" oder "2007" sticht vor allem ein Track hervor: Der Abschlusssong "No One Lasts Forever" entsteht in Zusammenarbeit mit niemand Geringerem als Kultregisseur David Cronenberg (83). Damit holt sich Charli eine echte Filmlegende ins Boot.

Der kanadische Regisseur, Drehbuchautor und Produzent ist vor allem durch Filme wie "Die Fliege", "Videodrome" und "Crash" bekannt geworden und gilt als prägende Größe des Horror- und Sci-Fi-Kinos. Dass ausgerechnet er auf der Tracklist auftaucht, passt perfekt zu Charli. Die Verbindung zwischen ihr und der Filmwelt ist keine neue Entwicklung. Die Sängerin spielte in der Amazon-Serie "Overcompensating" mit, produzierte die Mockumentary "The Moment" und steuerte Musik für den Anne-Hathaway-Film "Mother Mary" bei. Spätestens seit dem Film "Wuthering Heights", für den sie ein Soundtrack-Album produziert hat, ist klar, dass Charli ein Filmenthusiast ist. Unter dem Namen "itscharlibb" ist sie deswegen regelmäßig auf der Filmplattform Letterboxd aktiv und teilt Rezensionen zu Neu- und Kultfilmen.

Schon zuvor hatte Charli mit "Music, Fashion, Film" für Gesprächsstoff gesorgt. Vor allem das Cover fiel sofort auf: Darauf waren Martin Scorsese (83), Marc Jacobs (63) und John Cale zu sehen, als lebende Symbole für die drei großen Schlagworte im Titel. Passend zum Release sprach Charli schon mal offen über einen möglichen Karrierewechsel. In der Kochshow "Feeding Starving Celebrities" von Quenlin Blackwell (25) erzählte sie, dass sie lieber schauspielern wolle, als weiter Musik zu machen. Besonders schwärmte sie von einer Idee: ein Film als ultimativer "It-Girl"-Horrortrip im Stil von "Final Destination". Mit dem neuen Album wirkte es schon damals so, als würde sie beide Welten zusammenziehen – und jetzt liefert sie mit Cronenberg sogar den nächsten Beweis dafür.

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Getty Images Charli XCX auf der Paris Fashion Week, 2026

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Getty Images David Cronenberg bei dem 62. New York Film Festival im Oktober 2024

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Instagram / charli_xcx Charli XCX mit ihrem neuen Album "Music, Fashion, Film", 2026