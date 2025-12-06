Ryan Lochte droht Zwangsvollstreckung im Scheidungschaos

Olympiaschwimmer Ryan Lochte (41) und seine Noch-Ehefrau Kayla Lochte (34) sehen sich inmitten ihrer Scheidungsstreitigkeiten mit einer Klage wegen Zwangsvollstreckung konfrontiert. Die Fletcher Park Owner’s Association reichte laut Us Weekly am 20. November Klage gegen die beiden ein, weil sie ausstehende Gebühren für ihr gemeinsames Haus in Gainesville, Florida, nicht bezahlt haben sollen. Das Anwesen, das sie 2021 für 469.400 Euro erwarben. Bereits im Juli wurde eine Pfandrechtseintragung über 3.100 Euro veranlasst – nun folgt der nächste Schritt vor Gericht. Zusätzlich zeigen die Unterlagen eine bestehende Hypothek der Steuerbehörde in Höhe von rund 85.700 Euro wegen nicht gezahlter Steuern für 2021 und 2022.

Kayla hatte am 26. März 2025 nach sieben Jahren Ehe die Scheidung eingereicht und das Sorgerecht für die drei Kinder beantragt. In Gerichtsdokumenten warf sie Ryan vor, in den eigenen vier Wänden Drogen konsumiert zu haben. Ryan räumte gegenüber Us Weekly den Konsum im Haus ein, bestritt aber, dies in der Nähe der Kinder getan zu haben. "Ich leugne nicht, dass ich in meinem Zuhause Drogen genommen habe, aber ich bestreite entschieden, jemals in Gegenwart oder in der Nähe meiner Kinder Drogen genommen zu haben, und ich habe sie niemals unter Einfluss gefahren", sagte er. Er erklärte, nach einem Autounfall 2023 in eine depressive Phase mit Substanzmissbrauch geraten zu sein, und betonte: "Mein Fokus liegt jetzt auf meiner Genesung, darauf, der beste Vater zu sein, der ich sein kann." Weitere Spannungen löste der Vorwurf aus, Ryan habe seine "Geliebte" zu den Kindern mitgebracht. Ryan widersprach: Molly Gillihan sei seit über zwei Jahren im Leben der Kinder. "Zu behaupten, sie sei eine Fremde, die plötzlich in ihr Leben gedrängt wurde, ist völlig unzutreffend", sagte er Us Weekly.

Die turbulente Zeit in Ryans Privatleben steht auffällig im Kontrast zu seinen Bemühungen, innere Ruhe und einen Neubeginn zu finden. Vor kurzem ließ sich der sechsfache Goldmedaillengewinner in einer bewegenden Zeremonie in Florida taufen und demonstrierte in den sozialen Medien seine neu entdeckte Spiritualität und Hingabe. Der Sportler sieht dies als wichtigen Schritt, um sowohl persönliche Erneuerung als auch Stabilität für seine Kinder zu schaffen. Mit seiner Freundin Molly und ihrer gemeinsamen Patchwork-Familie scheint er sich jetzt auf einen Neustart zu fokussieren, auch wenn die rechtlichen Probleme diesen Weg weiterhin erschweren.

Getty Images Ryan Lochte, Profischwimmer

Instagram / ryanlochte Ryan Lochte und seine Ex-Frau Kayla Rae Reid

Instagram / ryanlochte Ryan und Kayla Lochte mit ihren Kids, November 2024