Niemals zu Hause: Capital Bra nimmt Drogen nur im Hotel

Capital Bra (31) hat sich gegenüber Bild so offen wie nie zuvor über seine Drogenprobleme geäußert – und dabei auch seine Ehefrau Charlyn an seiner Seite. Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Vladislav Balovatsky heißt, räumte ein, regelmäßig Drogen zu konsumieren, zieht dabei jedoch eine klare Grenze: Nach dem Drogenkonsum geht er nicht nach Hause zu seiner Familie, sondern zieht sich ins Hotel zurück. "Manchmal nehme ich Drogen, aber dann gehe ich nicht nach Hause. Ich kann meine Kinder so nicht sehen und gehe erst einmal ins Hotel, um herunterzukommen", erklärte er gegenüber Bild. Dort duscht er, kauft sich neue Kleidung und kehrt erst dann zu seiner Familie zurück. "Meine Kinder werden mich nie zu Hause sehen, wenn ich Drogen genommen habe", so Capi.

Der Hintergrund dieser Aussagen ist ernst: Vor zwei Monaten landete der Musiker nach einem Drogencocktail aus Xanax, Tilidin und Kokain im Krankenhaus, nachdem ein beunruhigender Livestream seine Fans schockiert hatte. Nun ist es auch Charlyn, die erstmals öffentlich über das Leben an der Seite des Rappers spricht. Die 29-Jährige ist seit mehr als zwölf Jahren an seiner Seite und versucht, ihn in schwierigen Momenten zu unterstützen: "Ich weiß mittlerweile, wie ich in so einer Situation reagieren muss. Ich versuche, ihn zu beruhigen und herunterzuholen", sagte sie gegenüber Bild. Dass ihre Sorgen nicht unbegründet waren, gibt auch Capital Bra zu: Er gestand im Interview zudem, seine Frau einmal betrogen zu haben – und dass sie ihm verziehen hat. "Ich liebe sie über alles, egal, was passiert. Ich werde bis an mein Lebensende mit ihr bleiben", betonte er sichtlich bewegt.

Das Paar kennt sich bereits seit dem Teenageralter: Charlyn war 13, als sie Vladislav das erste Mal traf, er war 15. Vier Jahre später wurden sie ein Paar, kurz darauf wurde ihr gemeinsamer Sohn Elyas geboren, der heute elf Jahre alt ist. Inzwischen haben die beiden fünf Kinder – die jüngste Tochter Aliyna kam vor drei Monaten auf die Welt. Erst kürzlich hatte Capital Bra seine Familie beim Sommerfest von "Ein Herz für Kinder" auf dem roten Teppich präsentiert – ein bewusster Schritt, nachdem das Paar das ständige Versteckspiel im Alltag zunehmend als belastend empfunden hatte.

Anzeige Anzeige

Instagram / capital_bra Capital Bra, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / charlynbalovatskyy Charlyn und Capital Bra, Juni 2026

Anzeige Anzeige

ActionPress / AEDT Capital Bra mit seiner Ehefrau Charlyn und ihren gemeinsamen Kindern, Juni 2026