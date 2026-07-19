Auftritt abgesagt: Capital Bra muss offenbar in die Ukraine

Das regelmäßige Pendeln zwischen Berlin und dem mallorquinischen Megapark gehört für Capital Bra (31) derzeit zum wöchentlichen Standardprogramm. Doch am vergangenen Samstag wurde die straff durchgetaktete Ballermann-Routine des Rappers von einer Instanz gestoppt, die für ihre kompromisslose Härte berüchtigt ist: der Ticketkontrolle von Ryanair. Weil die irische Airline den 31-Jährigen eiskalt am Flughafen stehen ließ, platzte schließlich einer seiner 14 geplanten Mallorca-Auftritte. Capi meldete sich kurz darauf sichtlich geknickt per Instagram-Story bei seinen Fans, um das absurde Reisedilemma zu erklären, das tief in der internationalen Geopolitik verwurzelt ist.

Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Vladislav Balovatsky heißt, besitzt nämlich noch keine deutsche Staatsbürgerschaft, sondern ist auf seinen ukrainischen Reisepass angewiesen. Das Problem: Das Dokument ist abgelaufen. Wegen des russischen Angriffskrieges stellt die ukrainische Botschaft in Deutschland derzeit keine neuen Pässe aus und verwies den Musiker laut HipHop.de mehrfach darauf, die Angelegenheit direkt im kriegsgeschüttelten Heimatland zu klären – für den Musiker verständlicherweise keine Option. Als bürokratischen Rettungsanker nutzte Capi daher zuletzt seine Emirates-ID aus Dubai, wo er zeitweise residiert. Während Eurowings den Ausweis auf den Flügen nach Palma bisher anstandslos durchwinkte, schob Ryanair nun den Riegel vor.

Der Pass-Stress erwischt den Rapper in einer ohnehin turbulenten Lebensphase. Erst kürzlich sprach Capital Bra im Spiegel-Interview ungewohnt offen über einen dramatischen Tiefpunkt: einen verstörenden Drogen-Livestream im Netz, der ihn direkt in die Notaufnahme führte. Die Schockdiagnose damals: eine schwere Kokainpsychose. Heute geht es dem 31-Jährigen offenbar besser – auch wenn ihm dank der Bürokratieprobleme in nächster Zeit gewiss nicht langweilig werden dürfte.

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Instagram / capital_bra Capital Bra, Januar 2026

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ActionPress / AEDT Capital Bra mit seiner Ehefrau Charlyn und ihren gemeinsamen Kindern, Juni 2026

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Instagram / charlynbalovatskyy Charlyn und Capital Bra, Juni 2026

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