12 Jahre, 5 Kids: Capital Bra erstmals mit Charlyn bei Insta

Eigentlich hält Capital Bra (31) sein Privatleben und vor allem sein Familienleben aus der Öffentlichkeit heraus. Hin und wieder gewährt der Rapper seinen Fans aber kleine Einblicke. Bei Instagram kommt es so jetzt zu einer echten Premiere, denn Charlyn hat jetzt einen Account und eröffnet diesen mit dem ersten gemeinsamen Social-Media-Bild überhaupt. Die Aufnahme zeigt die beiden eng umschlungen, Charlyn legt ihrem Mann die Arme um den Hals und küsst ihn auf die Wange. Er beugt sich zu ihr runter, sodass der Schirm seiner Kappe ihr Gesicht verdeckt. Den Post kommentiert Capital Bra mit den Worten: "Ich liebe dich."

Das ist bisher zwar der einzige Post auf dem Account von Charlyn, aber in ihrer Story zeigt sie ein paar Ausschnitte aus ihrem gemeinsamen Leben mit Capital Bra. Zum Beispiel hat sie ihm liebevoll Frühstück und Kaffee zubereitet und filmte, wie der sonst so harte Musiker die Fernbedienung auf dem Sofa sucht. Dabei kommt auch der neue Instagram-Account zur Sprache. Capi erzählt, dass er mehrere Nachrichten bekam, ob Charlyn das Profil erstellen durfte. "Ja, darf sie, siehst du doch", stellt der 31-Jährige klar. In einer weiteren Story ist auch der jüngste Familiennachwuchs zu sehen: Das Baby liegt beim Shoppingtrip entspannt in seinem Buggy und beobachtet den berühmten Papa.

Charlyn und Capital Bra kennen sich bereits seit ihrer Jugend, verheiratet sind sie seit 2023. Bisher war nur wenig über die Frau an der Seite des Berliners bekannt. In der Öffentlichkeit – weder auf Social Media noch auf Events – zeigten die beiden sich bisher nie. Das soll sich jetzt offenbar ändern. Wie privat Charlyns Account wird, wird sich noch zeigen. Das gilt auch für ihre fünf Kinder Elyas, Ilja, Alisa, Aaliyah und Alina. Die Kids waren bisher ab und zu auf Capis eigenem Account zu sehen, aber nicht regelmäßig. Der jüngste Spross Alina erblickte erst im März dieses Jahres das Licht der Welt. Im Netz verkündete der nun Fünffachpapa: "Ich hoffe, euch allen geht's gut. Die ganze Nacht im Krankenhaus – ich küsse euer Herz, meine Tochter ist auf der Welt. Dankeschön für die Glückwünsche, ich liebe euch. Und nur Gesundheit, sie ist gesund, sie ist fit."

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Instagram / capital_bra Capital Bra, Rapper

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Instagram / charlynbalovatskyy Charlyn und Capital Bra, Juni 2026

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Instagram / capital_bra Capital Bra mit seinen beiden Söhnen, Juni 2021