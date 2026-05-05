Deutschrap am Ballermann: Warum Ikke Hüftgold dagegen ist

Am Ballermann tobt ein Streit um Deutschrap – und mittendrin ist Schlagerstar Ikke Hüftgold (49). Der Sänger hat gegenüber der dpa scharfe Kritik an den Rap-Auftritten bei der diesjährigen Saisoneröffnung des Megaparks geübt. Besonders Capital Bra (31) und Haftbefehl (40), die beide beim Opening aufgetreten waren, haben es ihm angetan. Die beiden wolle man eigentlich "von der Bühne fernhalten", polterte Matthias Distel, wie der Musiker bürgerlich heißt. Generell störe er sich daran, einen "stabilen Markt" mit Künstlern aus anderen Genres zu "verwässern" – ältere Ballermann-Fans würden damit schlicht nicht erreicht.

Auch das Verhalten der Rapper selbst stört Ikke. In dem Interview legte er nach: "Der eine kokst sich im wahrsten Sinne des Wortes die Nase weg und zeigt das in einer Doku. Der andere filmt sich bei einem Drogenabsturz selbst." Damit spielte er auf die beiden Rapper an. Hinzu kommt für ihn noch ein wirtschaftliches Argument: Die Gagen für solche Acts lägen beim "Drei- bis Fünffachen von dem, was ein normaler Mallorca-Star kostet". Diese Mehrkosten auf die Besucher umzulegen, funktioniere auf Dauer nicht. Tatsächlich gab es nach Haftbefehls Auftritt, der keine 20 Minuten dauerte, auf TikTok lautstarke Kritik an einem Mindestverzehr von 50 Euro. Nicht alle Kollegen teilen Ikkes Meinung: Mickie Krause (55) sieht die Entwicklung entspannt und begrüßt sogar die musikalische Abwechslung – nur Partyschlager würde den Leuten irgendwann auch auf die Nerven gehen.

Ikke Hüftgold ist selbst seit Jahren eine feste Größe am Ballermann und tritt regelmäßig in Lokalen wie dem Bierkönig auf. Erst kürzlich postete er Fotos seines eigenen Auftritts beim Ballermann-Opening auf Instagram. Auch sein neuer Song "Nachtrinken" zeigt, dass der Musiker seinem Partyschlagerpublikum treu bleibt. Capital Bra, bürgerlich Vladislav Balovatsky, ist einer der erfolgreichsten deutschen Rapper und hat sich neben der Musik auch als Unternehmer einen Namen gemacht. Haftbefehl gilt als einer der einflussreichsten Vertreter des deutschen Straßenraps.

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ActionPress / Daniel Scharinger Ikke Hüftgold bei einem Auftritt im Mai 2024

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capital_bra Rapper Capital Bra und Finch beim Saisonstart auf Mallorca im April 2026

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Instagram / capo Capo und Haftbefehl, Brüder