Capital Bra posiert mit ganzer Familie auf dem roten Teppich

Mit diesem Schritt überraschte Capital Bra (31) beim Sommerfest von "Ein Herz für Kinder" selbst seine treuesten Fans: Der Rapper erschien nicht etwa allein oder nur mit Kollegen auf dem roten Teppich, sondern brachte seine komplette Familie mit. An seiner Seite strahlte seine Ehefrau Charlyn, dazu posierten die beiden gemeinsam mit ihren fünf Kindern vor den Kameras. Gegenüber Bild erklärte der Musiker, dass er seine Liebsten bisher bewusst aus der Öffentlichkeit heraushielt – doch das ständige Versteckspiel im Alltag sei für das Paar zunehmend zur Belastung geworden. "Irgendwann nervt es auch, wenn man mit seiner Frau nicht essen gehen kann, weil Leute Videos machen", so Capi. Jetzt zeigt sich die Familie selbstbewusst im Rampenlicht und genießt ihren großen Moment bei einem Event, das ganz im Zeichen der Kinder steht.

Auch Charlyn meldete sich beim Event zu Wort und beschrieb den gemeinsamen Auftritt als "eine ungewohnte Situation, aber auch schön." Sie schwärmte von ihrem Mann: "Ich kann mich immer auf ihn verlassen." Capital Bra fand ebenfalls liebevolle Worte für die Mutter seiner fünf Kinder: "Meine Frau ist die Stärkste, die ich kenne." Auch als Vater erhält er von Charlyn Bestnoten – sie bezeichnet ihn als "sehr liebevollen Vater, einfach ein toller Papa." Beim Windelwechseln hält er sich allerdings eher zurück. "Wenn er muss, macht er es. Aber das war noch nicht so oft der Fall", verrät sie schmunzelnd gegenüber Bild. Der Rapper selbst nahm das mit Humor und scherzte, aus den fünf Kindern könnten auch mal sechs werden.

Capital Bra und Charlyn kennen sich bereits seit ihrer Jugend. Als sie sich kennenlernten, war sie 13, er 15 Jahre alt. Ein Paar wurden die beiden jedoch erst vier Jahre später. Kurz darauf kam ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt. Sein Privatleben hielt der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Vladislav Balovatsky heißt, über viele Jahre konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Doch schon einen Tag vor dem Auftritt beim Sommerfest hatte sich angedeutet, dass das Paar diesen Kurs nun langsam ändern könnte. Auf Instagram kam es zu einer kleinen Premiere: Charlyn eröffnete ihren eigenen Account und veröffentlichte das erste gemeinsame Foto der beiden. Darauf sind sie eng umschlungen zu sehen, während sie ihm einen Kuss auf die Wange gibt. Dazu schrieb Capi schlicht: "Ich liebe dich."

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ActionPress / AEDT Capital Bra mit seiner Ehefrau Charlyn und ihren gemeinsamen Kindern, Juni 2026

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ActionPress / AEDT Capital Bra mit seiner Tochter Alina, Juni 2026

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Instagram / charlynbalovatskyy Charlyn und Capital Bra, Juni 2026