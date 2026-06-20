P. Diddy lud zwölfjährige Daveigh Chase auf Party ein

Nach dem Tod von Daveigh Chase (†35) kursiert ein altes Video erneut im Netz – und sorgt für Entsetzen. Die Aufnahmen stammen von den MTV Movie Awards 2003 und zeigen Sean "Diddy" Combs (56), der die damals zwölfjährige Schauspielerin backstage zu einer After-Party einlädt. Diddy – zu diesem Zeitpunkt 33 Jahre alt – geht mit einem Getränk in der Hand auf sie zu und fragt: "Kommst du heute Nacht zur After-Party?" Als Daveigh nickt, lacht der Rapper verschmitzt und ruft: "Yeah!" Auch Ashton Kutcher (48), der ebenfalls dabei steht, lacht die unangemessene Einladung einfach weg. Das Video, das nun auf Page Six erneut die Runde macht, kursiert besonders deshalb wieder, weil Daveigh vor wenigen Tagen mit nur 35 Jahren gestorben ist.

Die Schauspielerin lebte zuletzt obdachlos im Stadtteil Skid Row in Downtown Los Angeles und kämpfte mit einer Suchterkrankung. Laut Berichten war sie zum Zeitpunkt ihres Todes schwer mangelernährt. Als Todesursache werden eine Hirnhautentzündung sowie eine Blutinfektion genannt, die zu einer Sepsis geführt haben soll. Auf der Preisverleihung, bei der das berüchtigte Video entstand, hatte Daveigh an dem Abend den Villain Award für ihre Rolle als Samara Morgan im Horrorfilm "The Ring" erhalten – überreicht von Ashton und Diddy selbst.

Daveigh war als Kind vor allem durch die Stimme der Hauptfigur in Disneys Zeichentrickfilm "Lilo & Stitch" aus dem Jahr 2002 bekannt geworden. Sean Combs hingegen steht derzeit unter dem Einfluss seiner juristischen Vergangenheit: Im Juli 2025 wurde er in zwei Anklagepunkten wegen Menschenhandel zum Zweck der Prostitution schuldig gesprochen und zu einer Gefängnisstrafe von 50 Monaten verurteilt, die seitdem mehrfach reduziert wurde. Von schwereren Anklagepunkten – darunter Sexhandel und illegale Geschäfte – war er freigesprochen worden.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Robert Mora/Getty Images Collage: P. Diddy und Daveigh Chase

Anzeige Anzeige

Kevin Winter/Getty Images "The Ring"-Hauptdarstellerin Daveigh Chase

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Wire P. Diddy, Rapper