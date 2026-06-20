Timothée Chalamet feiert Knicks-Triumph ganz ohne Kylie

Das ist echte Fan-Liebe: Timothée Chalamet (30) hat den NBA-Titel der New York Knicks ausgelassen gefeiert – und zwar ganz ohne seine Freundin Kylie Jenner (28). Der Schauspieler war am Donnerstag bei der großen Meisterparade in New York dabei und marschierte im blau-orangen Knicks-Hoodie und mit Sonnenbrille durch die jubelnde Menge. Dabei verteilte er fleißig High Fives an die Fans und strahlte für die Kameras. Schon zuvor hatte der 30-Jährige keine Zeit verloren: Am Samstag reiste er solo nach San Antonio, um den entscheidenden Finalsieg seiner Lieblingsmannschaft hautnah mitzuerleben – der erste NBA-Titel der Knicks seit 53 Jahren.

Direkt nach dem historischen Sieg ließ sich Timothée mit den Spielern fotografieren und gönnte sich in der Umkleidekabine eine Champagnerdusche. Gegenüber ESPN zeigte er sich überwältigt: "Viel lieber das hier als die Oscars" und "C'mon, baby! Knicks are champions, baby!" Zwei Tage nach dem Finalsieg setzte er die Party in New York fort und tanzte bis in die Nacht mit den Knicks-Stars Jalen Brunson, Karl Anthony-Towns und weiteren Spielern im Club Seville. Ein Augenzeuge berichtete Page Six, es habe sich angefühlt, als wäre er selbst ein Teil des Teams: "Er war so freundlich mit den Spielern, so glücklich... er tanzte und hing mit allen ab. Wie ein Teamkollege."

Auch wenn Kylie bei der Parade nicht an der Seite des Schauspielers zu sehen war, hat er sie offenbar mit dem Knicks-Fieber angesteckt. Die beiden hatten in der Saison gemeinsam mehrere Spiele im Madison Square Garden besucht und dabei immer wieder für Aufsehen gesorgt – etwa als sie die Kiss Cam erwischte oder beim Finale, als sie in aufeinander abgestimmten Chrome Hearts-Outfits mit blauen und orangen Kreuzen erschienen. Timothée und Kylie sind seit 2023 ein Paar, nachdem die Realitybekanntheit ihre Beziehung mit Travis Scott (35), dem Vater ihrer beiden Kinder Stormi und Aire, beendet hatte. Über ihre Romanze spricht Timothée öffentlich so gut wie nie. Bei den Critics' Choice Awards machte er jedoch eine Ausnahme, als er Kylie dankte. "Danke an meine Partnerin der letzten drei Jahre. Danke für unsere Basis. Ohne dich könnte ich das nicht."

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet feiert beim Knicks-Ticker-Tape-Parade- und Siegeskorso nach dem NBA-Titel 2026 in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet feiert beim Knicks-Ticker-Tape-Parade- und Victory-Rallye nach dem NBA-Titel 2026 in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet beim Spiel der Eastern Conference Finals in Cleveland