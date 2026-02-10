Deshalb dankt Timothée Chalamet nun Kylie bei Awardshows

Timothée Chalamet (30) hat in dieser Awardsaison für reichlich Gesprächsstoff gesorgt und das ausgerechnet mit seinen Dankesreden. Der Star von "A Complete Unknown" nutzte die Bühne der Critics Choice Awards im Januar in Los Angeles, um sich überschwänglich bei Kylie Jenner (28) zu bedanken: "Danke an meinen Partner der letzten drei Jahre. Danke für unsere Basis. Ohne dich könnte ich das nicht", sagte er auf der Bühne des Branchenverbands, während die Kameras auf die Unternehmerin schwenkten, mit der er seit rund einem Jahr zusammenlebt. Nur eine Woche später, bei den Golden Globes in Beverly Hills, kam der Stilwechsel: deutlich kürzer, prägnanter, aber wieder mit Hinweis auf seine Liebste – "Und an meine Eltern, meinen Partner, ich liebe dich." Schon zuvor hatte er bei den SAG Awards 2025 mit großen Worten aufhorchen lassen, als er erklärte: "Die Wahrheit ist, ich strebe wirklich nach Größe." Nun fragen sich Fans, wie er bei den Oscars auftreten wird und ob Kylie erneut im Rampenlicht steht.

Hinter den Kulissen gibt es dafür offenbar einen klaren Grund. Mehrere dem Paar nahestehende Quellen berichten laut Branchenmedien, Kylie sei bei Preisverleihungen von vielen A-Promis gemieden worden – gemeinsame Fotos? Fehlanzeige. Die jüngsten Danksagungen verschafften der Reality-Ikone nun aber mehr Kamerazeit, mehr Präsenz im Saal und mehr Gelegenheit, ihre auffälligen Looks zu zeigen, etwa das trägerlose Ashi-Couture-Kleid bei den Globes. Gleichzeitig scheint Timothée an seinem Image zu feilen: Nach dem als "über-mutig" abgestempelten SAG-Moment im Vorjahr fiel seine Globes-Rede spürbar kontrollierter und kürzer aus – ganz "seriöser Schauspieler auf Oscar-Kurs". Und während die Worte gezügelt wurden, blieb der Mode-Moment ungebremst: In New York stapfte er jüngst durch Schnee und Eis in seltenen Ugg-Boots mit Flammenprint, die Vogue prompt als "fire!" feierte.

Abseits der Scheinwerfer pflegen beide ihre jeweils eigene Welt. Timothée, der zwischen Filmsets und roten Teppichen pendelt, gilt als modeaffiner Star, der experimentierfreudig bleibt, aber privat wenig preisgibt. Kylie, die ihr Beauty-Imperium aufgebaut hat, teilt regelmäßig Einblicke in ihren Alltag mit Familie und Freundeskreis, ohne dabei auf großen Auftritten zu verzichten. Bei gemeinsamen Terminen sitzen die beiden oft nur wenige Meter voneinander entfernt, tauschen Blicke, halten sich aber mit allzu öffentlicher Nähe zurück. Momente wie die jüngsten Danksagungen wirken deshalb umso stärker: ein kurzer Satz, der viel Präsenz schafft und die Frage offenlässt, wie die beiden ihren nächsten großen Abend inszenieren. Fans beobachten genau, ob sich diese neue Routine bei den Oscars fortsetzt.

Getty Images Timothée Chalamet mit seinem Golden Globe als Bester Hauptdarsteller (Musical/Komödie) für "Marty Supreme" in Beverly Hills, 11. Januar 2026

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit Timothée Chalamets Golden Globe

Imago Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der 70. Verleihung der David di Donatello in Rom, 2026