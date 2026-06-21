Erste offizielle Fotos von Felix von Jascheroffs Hochzeit

Felix von Jascheroff (43) hat am gestrigen Samstag in Berlin seine große Traumhochzeit gefeiert. Der Schauspieler und seine Partnerin Alexandra Sophie Winterberg besiegelten ihr Liebesglück vor Familie und Freunden noch einmal ganz offiziell – mit dabei waren unter anderem seine GZSZ-Kolleginnen Chryssanthi Kavazi (37) sowie Nina Ensmann. Bei sommerlicher Atmosphäre, entspannten Food- und Getränkestationen und vielen emotionalen Momenten feierten die Frischvermählten ihr großes Hochzeitsfest, das ganz im Zeichen von Liebe und gemeinsamen Erinnerungen stand.

Am Tag nach der Feier meldeten sich Felix und Alexandra auf Instagram mit bewegenden Worten zu Wort. "So Freunde, das war eine absolute Traumsequenz", schrieb Felix zu dem Post und dankte all jenen, die den Tag zu "einem Fest der Liebe" gemacht hatten. Gegenüber RTL zeigte er sich ebenso überwältigt: "Ich bin immer noch absolut sprachlos. Gestern haben wir endlich unsere absolute Traumhochzeit gefeiert. Sophie, du bist meine Traumfrau und jetzt ganz offiziell meine Ehefrau vor all unseren Liebsten." Auch Alexandra meldete sich gegenüber dem Sender zu Wort: "Ein Tag voller Magie, Liebe und Freudentränen. Mein Herz ist so unfassbar voll. Felix, mit dir an meiner Seite fühlt sich einfach alles richtig an."

Doch neben dem Liebesrausch stand für Felix auch ein großer Umbruch im Raum: Wie vor einem Tag berichtet wurde, verlässt er nach 25 Jahren die RTL-Kultserie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Ein Abschied, der zeitlich ausgerechnet mit der Hochzeit zusammenfiel. Für den Schauspieler war das damit gleich doppelt ein Neuanfang. Und offenbar gab es schon zuvor Hinweise darauf, dass Felix und Alexandra längst Nägel mit Köpfen gemacht hatten. Vor einigen Monaten hatte Felix auf Instagram ein Foto gepostet, das die beiden im Standesamt gezeigt haben soll. Dazu schrieb er: "Endlich Mr. und Mrs." Einen Ort oder Zeitpunkt hatte er damals nicht genannt. Die Feier, die jetzt so groß zelebriert wurde, galt deshalb als die lang erwartete Traumhochzeit. Für Felix war es zudem bereits die dritte Ehe.

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Instagram / mikeheiter Felix von Jascheroff und Alexandra-Sophie Winterberg auf ihrer Hochzeit in Berlin

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Instagram / mikeheiter Die Hochzeitslocation von Felix von Jascheroff und Alexandra Sophie Winterberg

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Imago Felix von Jascheroff und Alexandra Sophie, Januar 2026

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