"Save the Date": Dann feiert Felix von Jascheroff Hochzeit

Felix von Jascheroff (43) und Sophie haben ihren Fans auf Instagram ein bedeutungsvolles Datum verraten: Der 20. Juni 2026 ist der Tag ihrer großen Hochzeitsfeier. Obwohl das Paar bereits standesamtlich verheiratet ist, steht nun die Hochzeitsfeier mit Familie und Freunden bevor. In einem kurzen Clip liefen die beiden aufeinander zu, küssten sich leidenschaftlich und Sophie warf dramatisch ihren Hut in die Luft. Daraufhin erschien die Textbotschaft: "Love, save the date, 20. Juni 2026". Die Videobeschreibung verriet zudem: "Bald mehr… Save the Date. 20 | 06 | 26 Familie und Freunde".

Die Community reagierte begeistert auf den Beitrag. Unter dem Video sammelten sich zahlreiche rote Herz-Emojis von Fans, Freunden und Familienmitgliedern der beiden. Viele Kommentare drückten Freude über die anstehende Feier aus. "Freuen uns sehr" oder "Ich wünsche euch beiden eine wunderschöne Hochzeit und ganz viel Glück und Gesundheit für euren gemeinsamen Lebensweg!" hieß es etwa in den Kommentaren. Offensichtlich konnte das Paar mit dieser Ankündigung nicht nur Jubelstürme in ihrem Umfeld, sondern auch bei ihrer Online-Fangemeinde auslösen.

Schon vor drei Wochen gaben Felix und seine Frau gegenüber Promiflash einige Details zu ihrem frischen Eheleben preis. Damals berichtete der Schauspieler mit einem Lächeln: "Der Name ist länger geworden. Die Ausweise sind neu beantragt. Man hat so einige Gänge." Die beiden erledigten die ganzen Formalitäten rasch, schließlich wollten sie ihre Hochzeitsfeier mit Familie und Freunden schon damals nicht mehr allzu lange hinauszögern. Die Vorfreude auf den großen Tag war für das Paar jedoch auch mit vielen Vorbereitungen verbunden. "Es ist viel, viel Arbeit für den Tag, der dann doch innerhalb von zehn, zwölf Stunden wieder rum ist", schilderte Felix offen. Ein kleines Ärgernis überschattete die Stimmung: Die Nachricht von ihrer Trauung war schon vor der offiziellen Verkündung an die Presse gelangt.

RTL / Matthias Krüger Pillath Alexandra-Sophie Winterberg und Felix von Jascheroff

Instagram / felixvjascheroff Sophie und Felix von Jascheroff, Februar 2026

Imago Felix von Jascheroff und Alexandra Sophie, Januar 2026