GZSZ-Urgestein: So hat sich Felix von Jascheroff verändert

Er verlässt Gute Zeiten, schlechte Zeiten nach rund 25 Jahren – und aktuelle Fotos im Vergleich zu alten Aufnahmen zeigen eindrucksvoll, welchen Wandel Felix von Jascheroff (43) in dieser Zeit durchgemacht hat. Wer die frühen Bilder des Schauspielers Anfang der 2000er sieht, entdeckt einen jungen Mann mit Bubifrisur und schmalem Gesicht, der kaum mit dem gereiften Darsteller zu vergleichen ist, den GZSZ-Fans heute kennen. Heute strahlt Felix eine deutlich selbstbewusstere Ausstrahlung aus – die Jahrzehnte vor der Kamera haben sichtbar ihre Spuren hinterlassen, und das auf eine beeindruckende Weise.

Seit 2001 spielt Felix die Rolle des John Bachmann in der RTL-Daily. Zunächst als junger Neuzugang, der sich mit nur 19 Jahren in der Welt der Seifenoper erst zurechtfinden musste. Über die Jahre entwickelte er sich zu einem echten Urgestein der Serie. Für die Fans ist der Abschied des 43-Jährigen daher kein leichter: Mit ihm geht eine der bekanntesten Figuren, die "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" über Jahrzehnte geprägt hat.

Ganz so schnell wird Felix aber noch nicht aus dem Kolle-Kiez verschwinden. Wegen des langen Produktionsvorlaufs soll er noch mehrere Monate für die RTL-Daily drehen. Laut Bild sogar bis Ende des Jahres oder womöglich bis Anfang 2027. Erst danach soll seine große Ausstiegsgeschichte im TV laufen. Hinter den Kulissen soll seine Kündigung, die ein GZSZ-Sprecher dem Blatt bestätigte, für einen regelrechten Schock gesorgt haben.

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Imago Felix von Jascheroff bei der Premiere von "Michael", April 2026

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Imago Felix von Jascheroff bei der Feier zur 3333. GZSZ-Folge, Oktober 2005

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Imago Schauspieler Felix von Jascheroff, Mai 2008