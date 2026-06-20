Felix von Jascheroff feiert große Hochzeit mit Alexandra

Großes Glück für Felix von Jascheroff (43): Der Schauspieler verlässt nach 25 Jahren die RTL-Kultserie Gute Zeiten, schlechte Zeiten – und feiert zeitgleich einen ganz persönlichen Meilenstein. Laut Bild hat Felix heute seine Partnerin Alexandra Sophie Winterberg in Brandenburg geheiratet. Die Fitness-Influencerin, 35 Jahre alt, tauscht mit dem Serien-Urgestein das große Jawort aus. Damit markiert der Tag gleich in doppelter Hinsicht einen Neuanfang für Felix.

Die Location soll laut Bild in Berlin gewesen sein. Auf den Tischen sollen schöne Blumenarrangements angerichtet worden sein – außerdem soll es eine Bar, eine Eisstation und frische Crêpes gegeben haben. Unter den Gästen befanden sich Mike (34) und Leyla Heiter (30), die bereits einen kleinen Einblick in die Festlichkeiten auf Instagram gewährt haben. Leyla sagt in ihrer Story, während sie durch die traumhafte Location läuft: "Ich hatte vorhin Tränchen gehabt, weil ich es so schön fand."

Für Felix ist es nicht das erste Mal, dass seine Liebe zu Alexandra Sophie öffentlich wird. Bereits vor einigen Monaten teilte er bei Instagram ein Foto, das die beiden offenbar im Standesamt zeigt – seine Hand auf ihrem Knie, ein üppiger Strauß weißer Rosen in ihrer Hand. Dazu schrieb er: "Endlich Mr. und Mrs." Damit bestätigte er, was zuvor schon als Gerücht kursiert hatte. Einen genauen Ort oder Zeitpunkt nannte er damals nicht. Die heutige Feier in Brandenburg dürfte nun die große Traumhochzeit sein, auf die beide hingefiebert haben. Für Felix ist es bereits die dritte Hochzeit. Seine erste Hochzeit war mit GZSZ-Kollegin Franziska Dilger (49), sie haben eine gemeinsame Tochter. Dann heiratete er die Architektin Bianca Bos, doch auch diese Ehe endete dann 2020. Aus einer früheren Beziehung hat der Schauspieler noch einen weiteren Sohn.

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Instagram / mikeheiter Felix von Jascheroff und Alexandra-Sophie Winterberg auf ihrer Hochzeit in Berlin

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Instagram / mikeheiter Die Hochzeitslocation von Felix von Jascheroff und Alexandra Sophie Winterberg

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Instagram / soffi_wi Felix von Jascheroff und Alexandra-Sophie Winterberg im Sommer 2025