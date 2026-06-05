GZSZ-Aus: Felix von Jascheroff nun wohl Reality interessiert

Felix von Jascheroff (43) zeigt sich nur wenige Tage nach seinem Ausstieg bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten auf einem großen öffentlichen Event: Beim Bild-Boxspektakel von Fame Fighting International wird der langjährige Seriendarsteller am 6. Juni über den roten Teppich in der Ostermann-Arena in Leverkusen laufen. Wie das Blatt ankündigt, erscheint Felix nicht alleine, sondern kommt gemeinsam mit seiner Partnerin Sophie Winterberg. Auf dem roten Teppich sollen Promis, Streamer und Realitystars plaudern, für Fotos posieren und verraten, wem sie bei den Kämpfen die Daumen drücken – und bei Felix dürften vor allem Fragen zu seiner TV-Zukunft im Mittelpunkt stehen: Laut dem Magazin könnte diese bald in die Reality-TV-Branche führen.

Denn der frühere GZSZ-Star will seine Karriere nach dem Serien-Aus offenbar neu ausrichten. Die Zeitschrift berichtet, dass sich Felix künftig verstärkt auf TV-Projekte konzentrieren möchte, die schnell gutes Geld einbringen. Dazu zählen vor allem Reality- und Trash-TV-Formate, die für bekannte Gesichter wie ihn besonders lukrativ sind. Die Informationen stammen angeblich aus dem privaten Umfeld des Serienstars. Beim Fame-Fighting-Event trifft er auf eine ganze Reihe von Reality-TV-Bekanntheiten: Unter anderem werden Yeliz Koc (32), Leyla Heiter (30), Nina Anhan (35) und Georgina Fleur (36) in Leverkusen erwartet, dazu weitere Unterhaltungsgrößen wie Comedian Mariano Vivenzio. Schon vor dem ersten Gong ist damit für reichlich Gesprächsstoff gesorgt.

Der Schauspieler stand rund 25 Jahre als John Bachmann für GZSZ vor der Kamera und zählte damit zu den prägenden Gesichtern der Serie. Sein Abschied hatte in der Produktion für Überraschung gesorgt und bei vielen Fans Erinnerungen an zahlreiche Storylines rund um seine Rolle geweckt. Medienberichten zufolge wird Felix aber nicht direkt von der Bildfläche verschwinden. Er soll noch bis circa Anfang 2027 für die Serie drehen. Gegenüber dem Blatt betonte der TV-Darsteller: "Der Abschied von GZSZ fällt mir natürlich nicht leicht, denn die Serie und das Team sind wie eine Familie für mich."

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Imago Felix von Jascheroff in Berlin am 17.07.2025

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Instagram / soffi_wi Felix von Jascheroff und Alexandra-Sophie Winterberg im Sommer 2025

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Imago Felix von Jascheroff bei der Premiere von "Michael", April 2026