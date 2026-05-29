Das sagen die Fans zu Felix von Jascheroffs GZSZ-Ausstieg

Der bevorstehende Abgang von Felix von Jascheroff (43) aus Gute Zeiten, schlechte Zeiten hat bei den Fans der Kult-Daily tiefe Bestürzung ausgelöst. Unter einem Beitrag von Promiflash auf Instagram zum Ausstieg des Schauspielers häufen sich die Kommentare. Hunderte traurige Emojis zeugen von der Enttäuschung der Zuschauer – und auch in Worten machen viele ihrer Betroffenheit Luft. Neben dem Schock über den Abgang von Felix spekulieren die Fans nun rege, wie es mit der Figur John Bachmann in dem Vorabendformat weitergehen könnte.

Die Reaktionen reichen von Traurigkeit bis hin zu schlichter Ungläubigkeit. "Sehr schade, alles Liebe", schreibt ein User unter dem Beitrag. Ein anderer kommentiert: "Ich hoffe, das ist ein Scherz, ich mag die Rolle." Dass Felix nach rund 25 Jahren die Serie verlässt, können und wollen viele Fans offenbar noch nicht glauben. Ein User fragt: "Und was ist mit Klara oder besser gesagt, was passiert mit ihr? Sie hat ja dann niemanden mehr." Damit greift der User das Thema rund um Zoe Lopez auf, die kürzlich im Kiez ermordet wurde. Sehr viele der Hauptcharaktere geraten zurzeit ins Auge der Ermittler, und auch John gilt später als Hauptverdächtiger in ihrem Mordfall. Ob und inwiefern die Storyline mit seinem Ausscheiden zu tun hat, lässt RTL offen. In einer Pressemitteilung heißt es aber, dass die Fans noch ein Weilchen Freude an John Bachmanns Rolle haben werden, da sein Ausscheiden erst im neuen Jahr geplant sei.

Der Schauspieler gehört seit 2001 – mit kurzen Unterbrechungen – zum festen Ensemble der RTL-Daily und dreht in den UFA-Studios in Potsdam-Babelsberg. Dass er nun seine Kündigung eingereicht hat, soll hinter den Kulissen für große Überraschung gesorgt haben. Felix ist nicht nur als John Bachmann bekannt, sondern auch als Musiker aktiv und hat zwei Kinder.

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RTL Felix von Jascheroff, Schauspieler

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RTL Felix von Jascheroff und Lara Dandelion Seibert in einer GZSZ-Szene