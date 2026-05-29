GZSZ-Hammer: Felix von Jascheroff kündigt nach 25 Jahren

Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bahnt sich ein echter Umbruch an: Felix von Jascheroff (43) verlässt die RTL-Daily nach rund 25 Jahren. Der Schauspieler, der seit 2001 mit Unterbrechungen in den UFA-Studios in Potsdam-Babelsberg als John Bachmann vor der Kamera steht, hat seine Kündigung eingereicht. Wie Bild berichtet, soll die Nachricht hinter den Kulissen für große Überraschung und regelrechten Schock gesorgt haben. Ein GZSZ-Sprecher bestätigte dem Blatt die Kündigung. Für die Fans bedeutet das, dass sich eine der bekanntesten und beliebtesten Figuren der Serie auf ihren Abschied vorbereitet.

Ganz so bald verschwindet Felix aber nicht aus dem Kolle-Kiez. Wegen des langen Produktionsvorlaufs wird der Soapstar noch einige Monate für die Serie drehen, laut Bild wohl bis Ende des Jahres oder sogar bis Anfang 2027. Erst danach soll seine große Ausstiegsgeschichte im TV zu sehen sein. Brisant ist das auch deshalb, weil John aktuell mitten in einer großen Krimistory steckt: In der Handlung um Zoe Vogt gerät seine Figur ins Visier der Ermittler und zählt wegen einer belasteten Vorgeschichte zu den Hauptverdächtigen. Felix selbst sagte zu Bild: "Der Abschied von GZSZ fällt mir natürlich nicht leicht, denn die Serie und das Team sind wie eine Familie für mich." Außerdem kündigte er an: "Umso mehr freue ich mich, dass wir den Zuschauerinnen und Zuschauern aktuell zum Abschied und dann noch einmal eine absolute Spitzenstory bieten werden: eine richtig große Geschichte, die meiner Rolle und den vielen Jahren gerecht werden wird."

Für viele Zuschauer ist John längst eine echte Kultfigur von GZSZ. Über die Jahre war Felix an unzähligen Liebesdramen, Konflikten und Familiengeschichten beteiligt und prägte die Serie gemeinsam mit Kollegen wie Wolfgang Bahro (65), Ulrike Frank (57), Anne Menden (40) und Jörn Schlönvoigt (39). Besonders in Erinnerung geblieben sind unter anderem Johns Romanze mit Julia, die damals von Yvonne Catterfeld (46) gespielt wurde, sowie seine enge Verbindung zu Philip, bei der später sogar herauskam, dass die beiden Halbbrüder sind. Auch privat hat sich bei Felix zuletzt einiges getan: Seit 2025 ist er mit der Influencerin Alexandra Sophie Winterberg verheiratet. Laut Bild soll er sich künftig stärker auf Shows und Reality-TV-Projekte konzentrieren wollen.

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RTL Pascal Bünning Felix von Jascheroff, GZSZ-Star

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Jörn Schlönvoigt, Felix von Jascheroff, Anne Menden und Wolfgang Bahro, GZSZ-Darsteller

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Instagram / soffi_wi Felix von Jascheroff und Alexandra-Sophie Winterberg im Sommer 2025

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