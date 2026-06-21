"Fantastisch": Königin Sonja äußert sich zu Mette-Marits OP

Erstmals hat sich Königin Sonja (88) öffentlich zur gelungenen Lungentransplantation ihrer Schwiegertochter Mette-Marit (52) geäußert. Gegenüber der norwegischen Zeitung Fædrelandsvennen zeigte sich die 88-Jährige sichtlich erleichtert über den Ausgang des Eingriffs: "Es ist einfach ganz fantastisch. Es ist fantastisch, dass alles so gut verlaufen ist", brachte sie ihre Gefühle auf den Punkt und ergänzte, wie froh sie über den glatten Verlauf der Operation sei. Der norwegische Hof hatte den medizinischen Eingriff am 17. Juni bestätigt und mitgeteilt, der Eingriff im Osloer Nationalkrankenhaus sei bislang gut verlaufen. Nur knapp zwei Wochen zuvor war publik geworden, dass Kronprinzessin Mette-Marit auf eine Spenderlunge wartet. Kaum war die Operation überstanden, machte sich Sonja selbst auf den Weg in die Klinik, um nach ihrer Schwiegertochter zu sehen.

Fotos des Magazins Se og Hør vom 18. Juni zeigen, wie Sonja vor dem Universitätsklinikum in Oslo aus einer dunkelblauen Limousine steigt. Ihr Mann König Harald V. (89) begleitete sie bei diesem Krankenbesuch nicht. Schon vorher hatten sich Kronprinz Haakon (52) sowie die beiden gemeinsamen Kinder, Prinzessin Ingrid Alexandra (22) und Prinz Sverre Magnus (20), an Mette-Marits Bett eingefunden. Auch aus dem Ausland kamen warme Worte: Aus dem Umfeld von Prinzessin Victoria (48) hieß es laut Svensk Damtidning, die schwedische Königsfamilie habe die Nachricht mit Freude aufgenommen und wünsche eine rasche und gute Genesung. Dänemarks Königin Mary (54) äußerte sich ähnlich erleichtert: "Ich habe erfahren, dass die Operation gut verlaufen ist, und darüber bin ich sehr froh".

Die Transplantation markiert das vorläufige Ende eines Leidensweges, der bereits 2018 begann. Damals machte der Palast publik, dass bei Mette-Marit eine seltene Form der Lungenfibrose festgestellt worden war – eine fortschreitende Vernarbung des Lungengewebes, die nicht heilbar ist. Über die Jahre musste die Kronprinzessin immer wieder Termine absagen, zuletzt war sie öffentlich oft mit Sauerstoffgerät zu sehen. Ihr behandelnder Arzt Are Holm bezeichnete die Verschlechterung im Frühsommer als "gefährlich", nachdem sich die Lungenfunktionswerte binnen weniger Monate massiv verschlechtert hatten. Anfang Juni kam schließlich die Aufnahme auf die Warteliste für eine Spenderlunge – ein Schritt, der laut Medizinern nur bei lebensbedrohlichem Krankheitsverlauf erfolgt.

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Nigel Waldron / Getty Images König Harald von Norwegen, Königin Sonja, Prinzessin Mette-Marit und Prinz Haakon beim Nobelpreis

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Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit begrüßt Gäste bei einem Empfang für Norwegens Paralympics-Athleten im Palast in Oslo, 10. April 2026