Schwedische Royals reagieren auf Mette-Marits Lungen-OP

Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen (52) hat sich einer Lungentransplantation unterzogen. Wie der norwegische Hof am Mittwoch mitteilte, verlief der Eingriff am Nationalkrankenhaus in Oslo erfolgreich. Bereits am 5. Juni war bekannt geworden, dass die 52-Jährige auf die Warteliste für eine Spenderlunge gesetzt worden war. Nur zwölf Tage später folgte nun die erfreuliche Nachricht – und die schwedische Königsfamilie ließ es sich nicht nehmen, ihrer Freude und Erleichterung Ausdruck zu verleihen. Laut Svensk Damtidning heißt es aus dem Umfeld von König Carl Gustaf (80) und Königin Silvia (82): "Die Königsfamilie hat die erfreuliche Nachricht erhalten, dass Kronprinzessin Mette-Marit sich einer Lungentransplantation unterzogen hat und dass offenbar alles gut verlaufen ist. Die Königsfamilie sendet herzliche Grüße und wünscht ihr eine schnelle Genesung und eine gute Erholung."

Prinzessin Victoria (48) und ihr Ehemann Prinz Daniel (52) hatten sich bereits kurz nach der Bekanntgabe der Diagnose zu Wort gemeldet. Damals ließen sie über ihre Kommunikationschefin Margareta Thorgren gegenüber Aftonbladet ausrichten: "Sie sind natürlich besorgt. Die Familien stehen sich nahe, und die Königsfamilie hofft, dass alles gut ausgeht." Auch der behandelnde Arzt Are Holm, Leiter der Abteilung für Pneumologie am Rikshospitalet, äußerte sich in der Pressemitteilung des norwegischen Hofes: "Wir freuen uns sehr, dass bisher alles gut verlaufen ist." Er betonte zudem, dass Mette-Marit für einige Wochen stationär bleiben werde – zur Medikamentenanpassung und als festgelegte Routine. Ihr Ehemann Kronprinz Haakon (52) will seinen Terminkalender anpassen, um an ihrer Seite sein zu können. Das Kronprinzenpaar richtete seinerseits erste Worte an die Öffentlichkeit: "Der Kronprinz und die Kronprinzessin möchten sich herzlich für Ihre freundlichen Grüße bedanken. Ihre Rücksichtnahme bedeutet ihnen in ihrer schwierigen Lage sehr viel."

Die schwedische und die norwegische Königsfamilie verbindet eine enge Freundschaft, besonders die beiden Paare Victoria und Daniel sowie Mette-Marit und Haakon stehen sich persönlich sehr nahe. Mette-Marit hatte bereits im Jahr 2018 öffentlich gemacht, dass sie an einer chronischen Lungenfibrose leidet – einer unheilbaren Erkrankung, bei der das Lungengewebe zunehmend vernarbt. Seitdem informiert der norwegische Hof die Öffentlichkeit regelmäßig über ihren Gesundheitszustand.

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Imago Kronprinzessin Victoria, Prinz Daniel und Prinzessin Estelle beim Galadinner zum 80. Geburtstag von König Carl Gustaf in Stockholm

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Getty Images Mette-Marit feiert den norwegischen Verfassungstag in Skaugum, Oslo, am 17. Mai 2026

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Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit, Prinzessin Victoria und Prinz Oscar im Mai 2016