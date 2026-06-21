Natürlicher Look: Gemma Collins kämpft mit Perimenopause

Gemma Collins (45) hat sich ihren Fans auf Instagram von einer ganz ungewohnten Seite gezeigt: filterfrei und frisch gestrahlt nach einer Gesichtsbehandlung. Doch der Realitystar nutzte den Post nicht nur, um ihren neuen Look zu präsentieren, sondern teilte auch offen mit, womit sie aktuell zu kämpfen hat. Die 45-Jährige sprach ehrlich über die Auswirkungen der Perimenopause auf ihr tägliches Leben – und zwar auf humorvolle, aber auch sehr persönliche Art. "Perimenopause sucks! Ich habe in einer Woche zwei Autoschlüssel verloren und weiß beim besten Willen nicht, wo ich sie hingelegt habe – ich kann mich an gar nichts erinnern, es ist bizarr", schilderte sie. "Und es fühlt sich wie eine Erfahrung außerhalb meines Körpers an, mein Verstand ist normalerweise sehr scharf!"

Für die Begleitung durch die Perimenopause wandte sich Gemma bereits Ende letzten Jahres an das medizinische Team von Voy Care, nachdem sie sich "etwas komisch" gefühlt hatte. Besonders Ärztin Dr. Sally habe ihr dabei sehr geholfen. "Dr. Sally hat mich vollständig beruhigt. Ich fühle mich endlich gehört und unterstützt", schrieb sie damals in einem Beitrag auf Instagram. Sie appellierte auch an ihre Followerinnen: "Wenn sich etwas nicht richtig anfühlt, hört auf euren Körper. Es gibt Hilfe." Zur Perimenopause kommt es laut NHS, wenn Symptome der Menopause auftreten, ohne dass die Periode bereits ausgeblieben ist.

Gemma hat in der Vergangenheit sehr offen über ihren Kinderwunsch und ihre Fruchtbarkeitsherausforderungen gesprochen. Sie erlitt drei Fehlgeburten – die erste im Jahr 2012, die zweite und dritte jeweils im Jahr 2020. Hinzu kommen eine niedrige AMH-Hormonzahl, also begrenzte Eizellreserven, sowie das Polyzystische Ovarialsyndrom (PCOS). Zuletzt berichtete sie jedoch von Fortschritten: Mit Hilfe eines Ernährungsberaters habe sie ihr PCOS in den Griff bekommen. Auch ihr Gewicht hat sie reduziert – von Kleidergröße 52 auf 46. Gegenüber dem Magazin Ok! erklärte sie, warum ihr das so wichtig ist: "Ich will keine übergewichtige Mutter sein. Ich möchte mit meinem Kind rennen und spielen." Die Hoffnung auf eine Familie hat Gemma nicht aufgegeben – auch eine Leihmutterschaft oder Pflegschaft zieht sie weiterhin in Betracht. Verlobt ist sie mit Geschäftsmann Rami Hawash, mit dem sie nach eigenen Angaben sogar drei Hochzeitsfeiern plant.

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Getty Images Gemma Collins bei der "Cinderella"-Premiere in London, August 2021

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Instagram / gemmacollins Gemma Collins macht ein Selfie im Juni 2026

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Getty Images Gemma Collins, Reality-TV-Bekanntheit

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