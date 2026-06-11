Gemma Collins' Mutter Joan kämpft mit Lungenentzündung

Große Sorge bei Joan Collins: Gemmas (45) Mama wurde zuletzt ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem sie sich eine Lungenentzündung zugezogen hatte. Der Realitystar meldete sich daraufhin auf Instagram zu Wort und teilte dort ein Foto von Joan im Krankenhausbett. Dabei ließ die 45-Jährige ihre Fans wissen, dass sie vor Sorge die ganze Nacht kein Auge zugemacht hatte. Gleichzeitig betonte die TV-Persönlichkeit, dass ihre Mutter bereits auf dem Weg der Besserung sei.

In ihrer Instagram-Story richtete Gemma rührende Worte an Joan: "Ich schicke meiner Mama so viel Liebe. Sie hat eine Lungenentzündung bekommen, aber es geht ihr gut. Danke an alle wunderbaren Krankenschwestern und Ärzte, die sich um sie kümmern. Immer noch glamourös, Mama." In einer weiteren Story ergänzte die Unternehmerin: "Es war schön, heute mit ihr zu lachen. Kein Tag ist selbstverständlich – ich konnte letzte Nacht vor lauter Sorgen überhaupt nicht schlafen." Außerdem teilte Gemma ein Video von einem gemeinsamen Einkaufsbummel und drückte ihre Hoffnung aus, bald wieder gemeinsam shoppen gehen zu können.

Es ist nicht das erste Mal, dass Joan mit einer Lungenentzündung kämpft. Im Dezember 2025 war sie für fünf Wochen im Broomfield Hospital in Chelmsford, Essex, in Behandlung und erholte sich davon vollständig. Bereits im März 2020 hatte Joan zum ersten Mal mit einer Lungenentzündung ins Krankenhaus gemusst. Besonders dramatisch war zudem ein Vorfall im Jahr 2024, als Joan aufgehört hatte zu atmen und in Intensivpflege kam. Gemma beschrieb damals gegenüber The Sun die Situation als einen massiven Schock: "Meine Mutter wurde plötzlich ins Krankenhaus gebracht, und mir wurde gesagt, dass sie sterben könnte."

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Imago Gemma Collins beim Sky Up Next Showcase in der Freemasons’ Hall in London, März 2026

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Instagram / gemmacollins Gemmas Mutter, Joan Collins, liegt im Krankenhaus, Juni 2026

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