Gemma Collins zeigt schlankere Figur nach Gewichtsverlust

Selbstbewusst und mit sichtbarem Stolz hat Gemma Collins (45) auf Instagram ein neues Foto von sich geteilt – und darin ihre schlankere Figur in Szene gesetzt. Die britische Reality-TV-Bekanntheit posierte in einem auffälligen Badeanzug mit Tigerprint und ließ dabei die Ergebnisse ihrer Abnehmreise für sich sprechen. In der Bildunterschrift schwärmte sie außerdem von ihrer Liebesgeschichte: "Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe mir selbst auf die Schulter geklopft... Ich hatte noch nie einen schlecht aussehenden Freund! Immer einen Guten an der Angel gezogen und das ist mir heute wirklich bewusst geworden." Ihr Verlobter ist Rami Hawash, mit dem sie seit Jahren zusammen ist.

Hinter Gemma liegt ein langer Weg. Sie berichtete offen darüber, wie das Abnehmmedikament Ozempic ihr Leben veränderte – aber auch, wie sie es wieder aufgeben musste. "Es war großartig, es war befreiend. Ich hatte Freiheit", erklärte sie in der Sendung "I'm A Celebrity All Stars". Als sie jedoch die Dosierung auf 15 Milligramm erhöhte, bekam sie einen Gallenblasenanfall und musste die Einnahme stoppen. Trotzdem hat sie insgesamt rund 22 Kilogramm abgenommen. Weitere rund acht Kilogramm verlor sie während der Dreharbeiten zu "I'm A Celebrity All Stars", die im September 2025 in Südafrika stattfanden. Die Erfahrung im britischen Dschungelcamp beschrieb sie als "bestes digitales Detox und spirituelle Heilung".

Privat setzt Gemma auf Rückhalt. Über ihre Beziehung zu Rami betonte sie in der Sendung: "Zum Glück bin ich mit jemandem zusammen, der mich genau so liebt, wie ich bin. Er kannte mich früher, er kennt mich heute, zwei Kilo rauf, zwei Kilo runter." Vor Rami war die Unternehmerin mit ihrem TOWIE-Kollegen James Argent (38) liiert, mit dem sie einst für viele Schlagzeilen sorgte.

Anzeige Anzeige

Instagram / gemmacollins Gemma Collins, Realitystar

Anzeige Anzeige

Imago Gemma Collins beim Sky Up Next Showcase in der Freemasons’ Hall in London, März 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / gemmacollins Gemma Collins, September 2023