"The Only Way Is Essex"-Star Gemma Collins zeigt Abnahme

Reality-TV-Star Gemma Collins (44) hat auf Instagram ihren beachtlichen Gewichtsverlust präsentiert. In einem eleganten braun-weißen Cut-out-Badeanzug mit goldenen Seestern-Motiven zeigte sie sich bei ihrem Aufenthalt in einem luxuriösen Fünf-Sterne-Hotel in London. Dazu schrieb sie: "Januar-Vibes und viel Wasser!" Mit ihrem Beitrag begeisterte die The Only Way Is Essex-Darstellerin ihre Fans. Unter ihrem Post ließen sich zahlreiche Komplimente finden, darunter auch von Dani Dyer (29), die mit Herz-Emojis ihre Bewunderung ausdrückte.

Gemma enthüllte, dass sie mithilfe des Medikaments Mounjaro, das in Spritzenform verabreicht wird, beeindruckende 22 Kilo abgenommen hat. Ein Zwischenfall im vergangenen August, bei dem sie eine schmerzhafte Gallenblasenentzündung erlitt, veranlasste sie jedoch, die Behandlung vorübergehend zu pausieren. Ärzte versicherten ihr, dass der Vorfall nicht direkt mit dem Medikament in Zusammenhang stünde. Zurück auf Mounjaro hat sie sich nun für eine niedrigere Dosis entschieden, um Nebenwirkungen zu vermeiden. Gemma betonte gegenüber Mirror: "Ich werde nie hauchdünn sein, das will ich auch gar nicht. Aber es geht darum, gesünder zu sein, und ich fühle mich großartig."

Abseits ihrer körperlichen Veränderung plant Gemma ein aufregendes Jahr 2026: Sie will ihrem Verlobten Rami Hawash das Jawort geben und ein gemeinsames Baby bekommen. Der Reality-TV-Star, der bereits Stiefmutter für Ramis siebenjährigen Sohn Tristan ist, sprach offen über die Schwierigkeiten, natürlich schwanger zu werden. Sie und Rami ziehen daher auch Optionen wie Leihmutterschaft oder Adoption in Betracht. Die Hochzeitsvorbereitungen stehen ebenfalls im Fokus – Gemma plant mehrere Zeremonien in verschiedenen Ländern sowie eine Auswahl an atemberaubenden Kleidern, die ihrem Glamour-Faktor gerecht werden sollen.

Anzeige Anzeige

Instagram / gemmacollins Gemma Collins, "The Only Way Is Essex"-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images Gemma Collins, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / gemmacollins Rami Hawash und Gemma Collins im September 2024