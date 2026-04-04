Jucken im Ohr: Gemma Collins teilt überraschende Diagnose

Gemma Collins (45) hat während ihres Aufenthalts bei "I'm A Celebrity: South Africa", einer ITV-All-Stars-Ausgabe des Dschungelcamps, eine erschütternde Erkenntnis über ihre Gesundheit gewonnen. Die Wahlblondine nahm an der Show teil, um ihre Reputation wiederherzustellen, nachdem sie das Format 2014 bereits nach nur drei Tagen abgebrochen hatte. Doch im Camp erlebte sie plötzlich unerklärliche Gefühlsausbrüche. "Ich bin morgens aufgewacht und brach einfach in Tränen aus", berichtet Gemma laut Mirror. Obwohl sie eigentlich keinen Grund zur Traurigkeit hatte, konnte sie ihre Emotionen nicht kontrollieren. Zusätzliche Sorge bereitete ihr ein weiteres ungewöhnliches Symptom: starker Juckreiz im Innenohr. Diese Kombination veranlasste sie, direkt nach ihrer Rückkehr aus Südafrika einen Arzt aufzusuchen.

Der Besuch beim Arzt brachte schließlich eine eindeutige Diagnose: Gemma befindet sich inmitten der sogenannten Perimenopause. Diese Phase vor den eigentlichen Wechseljahren, in der die Hormonproduktion absinkt und der Zyklus unregelmäßig wird, kann bei Frauen schon Ende 30 beginnen und verschiedene körperliche sowie emotionale Symptome auslösen. Der sinkende Östrogenspiegel führt unter anderem zu trockenen Schleimhäuten und damit in einigen Fällen zu juckenden Ohren. Die Schauspielerin hat nun mit einer Hormonersatztherapie begonnen, um die Beschwerden zu lindern. Die Zeit im Dschungel war für Gemma ein dringend benötigter Neuanfang, wie sie jetzt im Interview betont: Ohne die Ablenkungen des Alltags konnte sie sich endlich auf sich selbst konzentrieren und die Signale, die ihr Körper ihr sendet, deutlicher wahrnehmen.

Abseits des TV-Trubels führt Gemma mit ihrem Verlobten Rami Hawash und dessen achtjährigem Sohn Tristan ein ruhiges Familienleben in England. Die Realitydarstellerin spricht nur selten über den Alltag mit ihrem Stiefsohn, erzählt nun aber, wie sehr sie ihn im Dschungel vermisst hat. Auch ihre Handygewohnheiten überdenkt sie nach der Show: Das Smartphone bleibt ab sofort nachts in der Küche. Morgens stehen für sie erst die Familienhunde und frische Luft auf dem Programm, bevor sie sich in die digitale Welt wagt. In ihrer geplanten Sky-Doku "Four Weddings And A Baby" will Gemma künftig noch tiefer in ihre private Welt blicken lassen – inklusive der neuen Realität mit Perimenopause und Hormontherapie, die nun zu ihrem Leben gehört.

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Imago Gemma Collins beim Sky Up Next Showcase in der Freemasons’ Hall in London, März 2026

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Instagram / gemmacollins Gemma Collins, September 2023

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Getty Images Gemma Collins, Reality-TV-Bekanntheit