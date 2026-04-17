Abnehmspritze hatte bei Gemma Collins krasse Nebenwirkungen

Gemma Collins (45) hat im australischen Dschungelcamp offen über ihre Erfahrungen mit der Abnehmspritze Mounjaro gesprochen – und dabei auch die schmerzhaften Schattenseiten nicht verschwiegen. Die Britin, die durch die Realityshow The Only Way Is Essex bekannt wurde, berichtete ihren Mitbewohnern zunächst von einem regelrecht befreienden Erlebnis: Die Spritzen dämpften ihren Appetit so stark, dass sie sich erstmals in ihrem Leben nicht nach einem Brotkorb ausgestreckt habe. "Es war toll, es war befreiend. Ich hatte Freiheit", schwärmte sie. Doch dann wendete sich das Blatt.

Nachdem Gemma die Dosis auf 15 Milligramm erhöht hatte, meldeten sich wenige Wochen später starke Schmerzen. Im August erlebte sie laut dem Mirror eine Gallenblasenattacke, bei der sie anlässlich des Geburtstags ihres Verlobten Rami Hawash auf einer Rennstrecke "vor Schmerzen zu Boden sank". Eine Untersuchung ergab, dass sie an Gallensteinen litt – ein Befund, der in Zusammenhang mit der Einnahme von Mounjaro gebracht werden kann. Ihre Ärzte beim Behandlungszentrum Yazen hätten ihr versichert, dass die Steine nicht direkt auf das Medikament zurückzuführen seien, so Gemma gegenüber dem Mirror. Seitdem pausiert sie die Behandlung und setzt nun auf sehr geringe Dosierungen: "Ich glaube, beim Mikrodosieren bekommt man nicht all die Nebenwirkungen."

Trotz der Rückschläge zieht Gemma eine insgesamt positive Bilanz. Seit Beginn der Behandlung hat sie nach eigenen Angaben rund 3,5 Stone – umgerechnet etwa 22 Kilogramm – abgenommen. "Ich werde nie dünn wie ein Stock aussehen. Das will ich auch gar nicht. Aber es geht darum, gesünder zu sein", erklärte sie gegenüber Mirror. Zuletzt hatte sie ihren Körper im Netz präsentiert und damit begeisterte Reaktionen ihrer Fans ausgelöst. Ihr Verlobter Rami, den sie schon seit Jahren kennt, stehe ihr dabei treu zur Seite: "Ich bin mit jemandem zusammen, der mich genau so liebt, wie ich bin."

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Instagram / gemmacollins Gemma Collins, September 2023

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Instagram / gemmacollins Gemma Collins, August 2025

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Instagram / gemmacollins Gemma Collins, "The Only Way Is Essex"-Star