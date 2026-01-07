Gemma Collins verblüfft mit Bikini-Foto ihrer neuen Figur

Gemma Collins (44) macht ernst mit ihren guten Vorsätzen und zeigt jetzt im Spa in London neue Bikini-Fotos, die ihre Fans staunen lassen. Die Reality-Ikone verrät dabei, wie sie ihren Körper Schritt für Schritt verändert: Fast 22,5 kg sind bereits runter, von Kleidergröße 26 auf Größe 20 – und sie nutzt Mounjaro-Spritzen, um ihren Plan durchzuziehen. Die Aufnahmen entstanden bei einem Wellnesstag, bei dem Gemma augenzwinkernd ankündigte, sie "manifestiere" gerade eine eigene Bademodenlinie. Ihr Ziel hat sie klar im Blick, und die Bilder liefern die frische Bestätigung dazu.

Gegenüber Mirror erklärte Gemma, dass nicht jeder Schritt leicht war. Nach einer Gallenkolik im August habe sie beschlossen, die Dosis der Injektionen zu mikrodosieren, um ihren Körper besser zu unterstützen. Ein Zusammenhang mit Mounjaro wurde nicht direkt hergestellt, trotzdem hörte die "Diva Forever"-Persönlichkeit auf ihren Körper und passte ihren Plan an. Sie spricht offen darüber, wie sie früher in einer "toxischen Diätspirale" festhing, von Frust und Jo-Jo-Effekten genervt war, und wie die Injektionen ihr nun helfen, aus diesem Muster auszubrechen. Ihr persönlicher Meilenstein: Insgesamt will sie rund 38 kg verlieren – rechtzeitig vor der Hochzeit mit ihrem Verlobten Rami Hawash, der ihr 2024 auf den Malediven einen Antrag machte.

Privat plant Gemma groß und bodenständig zugleich. In einem Neujahrs-Post auf Instagram machte sie ihren Fans Mut und schrieb: "Ja, ich heirate dieses Jahr und ja, ich bekomme ein Baby." Gleichzeitig betont die Unternehmerin, sie wolle nicht "stockdünn" sein, es gehe ihr um ein gesünderes Leben und mehr Wohlbefinden. Wer Gemma seit ihren "The Only Way Is Essex"-Tagen verfolgt, weiß, wie wichtig ihr familiärer Rückhalt ist und wie sehr sie die direkte Verbindung zu ihren Followern schätzt. Ihre Updates kommen oft ungefiltert, mit Humor und einer Prise Glam – genau die Mischung, mit der sie seit Jahren Herzen erobert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gemma Collins bei den British LGBT Awards 2024 in London

Anzeige Anzeige

Instagram / gemmacollins Gemma Collins, "The Only Way Is Essex"-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / gemmacollins Gemma Collins mit Harry Derbidge in Dubai 2025