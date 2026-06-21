Neue Karriere mit 89: Morgan Freeman veröffentlicht Album

Mit 89 Jahren wagt Morgan Freeman (89) einen neuen künstlerischen Schritt: Der oscarpreisgekrönte Schauspieler kündigte jetzt an, am 7. August sein erstes Musikalbum bei Decca Records zu veröffentlichen. Das Projekt trägt den Namen "Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience" und vereint auf zwölf Tracks eine hundertjährige Reise durch die Welt des Blues. Morgan fungiert dabei als Produzent und Narrator. Mit von der Partie sind laut People bekannte Musikerinnen und Musiker wie Taj Mahal, Keb' Mo' und Shemekia Copeland sowie das Chineke! Orchestra. Pünktlich zum Juneteenth-Feiertag erschien bereits die erste Single "Death Letter Blues", auf der Taj Mahal als Leadsänger und Gitarrist zu hören ist.

Der Song "Death Letter Blues" ist eine Neuinterpretation eines Klassikers der Delta-Blues-Legende Son House aus dem Jahr 1965. "Taj Mahal mit einem Cover von Son Houses Klassiker 'Death Letter Blues' dieses Album eröffnen zu lassen, trifft genau den richtigen Ton für die Einführung des Albums. Dieses am Juneteenth zu veröffentlichen ist nicht nur symbolisch – es ist die Wahrheit darüber, woher diese Musik kommt und wer sie gemacht hat", erklärte Morgan in der offiziellen Pressemitteilung. "Ich hoffe, die Menschen hören zu und erinnern sich", fügte er hinzu. Der aufgenommene Track entstand in den Studios Royal Studios und Abbey Road. Zur Albumveröffentlichung plant der Schauspieler außerdem drei Konzertdaten in den USA: am 7. August in Houston, am 26. September in Memphis und am 17. Oktober in Gulfport, Mississippi.

Die Wurzeln seiner Leidenschaft für den Blues reichen bei Morgan Freeman weit zurück. "Ich hörte den Blues zum ersten Mal auf der Veranda meiner Großmutter im Mississippi Delta, und er hat mich seither nie verlassen", verriet er in der Pressemitteilung. Parallel zu seinem Musikprojekt ist der Schauspieler auch weiterhin auf dem Bildschirm präsent: Derzeit ist er in der Paramount+-Serie "Lioness" zu sehen und hat kürzlich die Netflix-Dokumentarserie "The Dinosaurs" als Erzähler begleitet.

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