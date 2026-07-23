Morgan Freeman verrät, wie hart sein Weg nach oben war

Lange bevor er zu einem der bekanntesten Gesichter Hollywoods wurde, lief Morgan Freeman (89) ziellos durch die Straßen von Los Angeles – ohne Plan, ohne Aussicht auf den großen Durchbruch. Wie der Schauspieler in einem Gespräch verriet, welches das American Film Institute im April 2011 veranstaltete, nahm seine Karriere erst im Alter von rund 50 Jahren richtig Fahrt auf. Regisseur Edward Zwick (73), mit dem Morgan 1989 für den Film "Glory" zusammenarbeitete, fragte ihn bei der Veranstaltung, ob der Ruhm sehr plötzlich über ihn hereingebrochen sei. Morgans Antwort fiel laut filmstarts eindeutig aus: "Es hat lange gedauert. Meine Karriere kam erst 1986 richtig in Schwung. Ich war damals 50 Jahre alt. Ich lief ziellos durch die Straßen von Los Angeles. Heute sehe ich die Menschen dort und denke: Ich war einmal einer von ihnen."

In dem Gespräch ermutigte der Schauspieler alle, die es ihm gleichtun wollen: "Macht einfach weiter, bleibt im Rhythmus – irgendwann wird etwas Gutes passieren. Setzt euch nicht hin und sagt, dass ihr es nicht schaffen könnt, denn dann werdet ihr es tatsächlich nicht schaffen. Wenn der Erfolg sofort kommt, ist er auch schnell wieder vorbei." Um diesen Gedanken zu veranschaulichen, zog der leidenschaftliche Segler einen Vergleich aus dem Segelsport: "Ein Sturm, der plötzlich aufzieht, ist auch schnell wieder vorüber. Ein Sturm, den man schon lange kommen sieht, wird lange anhalten." Deshalb sein Rat: "Nehmt euch also Zeit, lernt euer Handwerk, geht Schritt für Schritt weiter und hört nicht auf, euren Weg zu gehen. Denn das hier ist kein leichter Beruf."

Tatsächlich dauerte es Jahrzehnte, bis Morgan den ganz großen Erfolg erntete. Obwohl er bereits in den 1970er-Jahren durch die TV-Sendung "The Electric Company" bekannt wurde und danach auf Theaterbühnen aktiv war, musste er lange auf seinen Kinodurchbruch warten. Erst 1987 machte er mit dem Krimidrama "Glitzernder Asphalt" nachhaltig auf sich aufmerksam – seine Darstellung des Zuhälters Fast Black brachte ihm sogar seine erste Oscar-Nominierung ein. Zwei Jahre später folgte "Miss Daisy und ihr Chauffeur", und 2005 wurde er für "Million Dollar Baby" schließlich mit dem Oscar ausgezeichnet. Heute, mit 89 Jahren, erschließt sich der Schauspieler ein völlig neues künstlerisches Feld: Im August erscheint sein erstes Musikalbum mit dem Titel "Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience", bei dem er als Produzent und Narrator fungiert.

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Getty Images Morgan Freeman backstage bei der 50. AFI Life Achievement Award Gala

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Getty Images Bei der Riyadh Season: Morgan Freeman beim Konzert "Life Is A Dream"

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Getty Images Morgan Freeman spricht beim 50. AFI Life Achievement Award zu Ehren von Francis Ford Coppola