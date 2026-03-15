Morgan Freeman begeistert: Dino-Doku kommt bei Fans super an

Dino-Fans kommen bei Netflix derzeit voll auf ihre Kosten. Die neue Dokuserie "Die Dinosaurier" hat es kurz nach ihrem Start in die Charts des Streamingdienstes geschafft und begeistert mit spektakulären Bildern aus längst vergangenen Zeiten. Mit Oscar-Preisträger Morgan Freeman (88) als Erzähler nimmt die Produktion die Zuschauer mit auf eine Reise durch eine Welt, die Millionen Jahre vor der Menschheit existierte. Wie das Portal Kino.de berichtet, zeigen aufwendig gestaltete Szenen Urzeit-Giganten wie den T-Rex und flinke Raptoren in ihrer natürlichen Umgebung. Es folgen wissenschaftliche Erklärungen, wie sich diese faszinierenden Lebewesen über Hunderte Millionen Jahre entwickelt und an verschiedene Lebensräume angepasst haben.

Die Serie verfolgt Berichten zufolge den Ursprung, die Ausbreitung und die Entwicklung der prähistorischen Reptilien und beleuchtet dabei zentrale Fragen der Paläontologie. Woher kamen diese Tiere ursprünglich? Warum konnten sie sich über so lange Zeit erfolgreich behaupten? Und welche Ereignisse führten schließlich zu ihrem Verschwinden? Hinter der Produktion steht demnach das Team, das bereits mit der Naturdokumentation "Leben auf unserem Planeten" eine groß angelegte Geschichte über die Entwicklung des Lebens erzählt hat. Als kreativer Kopf wird Dan Tapster genannt, der als Creator die konzeptionelle Ausrichtung der Serie prägt.

Die Kritiker sind restlos überzeugt: Auf Rotten Tomatoes erreicht "Die Dinosaurier" hundert Prozent Zustimmung bei den Fachleuten. "Die Dinosaurier erweckt eine verlorene Welt wieder zum Leben, und die Dokumentarserie ist genauso episch, wie es eine Geschichte über Dinosaurier sein muss", heißt es dem Portal nach in einer Rezension. Auch die Zuschauer zeigen sich begeistert, wenn auch etwas verhaltener mit 72 Prozent Zustimmung. Besonders gelobt werden Bild und Sound der Serie. "Das Bild und der Sound sind herausragend, einer der besten Naturdokumentarfilme seit Jahren. Viszeral, lebhaft und realistisch", schwärmt ein Fan. Einige Zuschauer zeigten sich emotional berührt von den Szenen, die das Aussterben der Dinosaurier thematisieren.

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Getty Images Bei der Riyadh Season: Morgan Freeman beim Konzert "Life Is A Dream"

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Netflix Szene aus der Netflix-Doku "Die Dinosauerier"

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Netflix Szene aus der Netflix-Doku "Die Dinosauerier"