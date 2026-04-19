Morgan Freeman widmet seine 50 Hektar große Ranch den Bienen

Morgan Freeman (88) ist nicht nur für seine legendären Filmrollen bekannt, sondern auch für sein Engagement abseits der Leinwand. Der Schauspieler hat seine rund 50 Hektar große Ranch im US-Bundesstaat Mississippi in ein echtes Paradies für Bienen verwandelt. Auf dem Anwesen ließ er 26 Bienenstöcke ansiedeln, die er aus Arkansas beschaffte, und gestaltete die Umgebung gezielt so, dass sich die Insekten dort wohlfühlen und ungestört vermehren können, wie filmstarts.de berichtet. Damit setzt der Hollywoodstar ein deutliches Zeichen für den Umweltschutz.

Um den Bienen auf seinem Anwesen ausreichend Nahrung zu bieten, pflanzte Morgan unter anderem Lavendel und Klee. Bei Bedarf versorgt er die Tiere zusätzlich mit Zuckerwasser. Honig erntet er hingegen bewusst nicht – das Wohl der Bienen steht für ihn an erster Stelle. Bemerkenswert ist auch, dass der Schauspieler beim Umgang mit seinen Bienen auf Schutzkleidung verzichtet. Hintergrund seines Engagements ist der alarmierende Rückgang der Bienenpopulation, vor dem die US-Umweltbehörde in den vergangenen Jahren eindringlich gewarnt hat. Bienen spielen eine entscheidende Rolle für natürliche Ökosysteme, da sie maßgeblich zur Bestäubung von Pflanzen beitragen.

Morgan begann seine Kinolaufbahn vergleichsweise spät: Seine erste größere Leinwandrolle übernahm er im Gefängnisdrama "Brubaker" im Jahr 1980, als er bereits Mitte 40 war. Den internationalen Durchbruch erzielte er Ende der 1980er-Jahre mit "Miss Daisy und ihr Chauffeur", für den er eine Oscar-Nominierung erhielt. Seinen Academy Award als bester Nebendarsteller gewann er schließlich für "Million Dollar Baby" im Jahr 2004. Heute zählt Morgan, der noch lange nicht an die Rente denkt, zu den bekanntesten und beliebtesten Stars Hollywoods – und nun eben auch zu den engagierten Bienenschützern.

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Getty Images Morgan Freeman im Juni 2019

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Getty Images Morgan Freeman bei den Oscars 2025

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Getty Images Morgan Freeman, Schauspieler