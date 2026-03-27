Morgan Freeman lehnte Hauptrolle ab und wurde Regisseur

Morgan Freeman (88) hat die Hauptrolle in dem Rassismus-Drama "Bopha!" abgelehnt – und durfte dafür zum ersten Mal in seiner Karriere Regie führen. Produzent Lawrence N. Taubman hatte dem Schauspieler ursprünglich die Rolle des Polizeibeamten Micah Mangena angeboten, der in einer südafrikanischen Gemeinde zwischen der Loyalität zu seinen weißen Vorgesetzten und der Liebe zu seinem rebellischen Sohn hin- und hergerissen ist. Doch Morgan zeigte kein Interesse daran, für das Projekt vor die Kamera zu treten. "Ich wollte die Rolle nicht", erklärte der "Erbarmungslos"-Star dem Magazin Interview. Als Zugeständnis bot man ihm daraufhin an, stattdessen die Regie zu übernehmen. "Ich dachte, es wäre eine gute Gelegenheit, mich als Filmemacher zu versuchen", so Morgan.

Im Sommer 1992 drehte der damals 55-Jährige "Bopha!" in Simbabwe mit Danny Glover (79) und Malcolm McDowell in den Hauptrollen. Der Film basiert auf einem Theaterstück des südafrikanischen Künstlers Percy Mtwa. Das Drama erhielt gute Kritiken, blieb an den Kinokassen jedoch erfolglos. "Es war in jeder Hinsicht eine wunderbare Erfahrung", erinnerte sich Morgan. Allerdings störte ihn das ständige Einmischen der Studiobosse, die Tausende Kilometer entfernt saßen und dennoch Entscheidungen trafen. "Ich habe mir einfach ein gewisses Maß an Freiheit genommen", so der Schauspieler.

Es sollte Morgans einziger Ausflug auf den Regiestuhl bleiben. Kurz darauf stand er für Frank Darabont (67) wieder vor der Kamera und drehte das siebenfach Oscar-nominierte Drama "Die Verurteilten", das bei Zuschauern bis heute als einer der besten Filme aller Zeiten gilt. Dort kam es am Set jedoch zu Konflikten im Team. Morgan gehört damit zu einer Gruppe von Schauspielern wie Marlon Brando (†80), Gary Oldman (68) und Ryan Gosling (45), die nur ein einziges Mal bei einem Film Regie führten und danach nie wieder hinter die Kamera zurückkehrten. Während manche sich davon mehr künstlerische Freiheit erhoffen, ergab sich die Gelegenheit für Morgan eher zufällig.

Anzeige Anzeige

Getty Images Morgan Freeman backstage bei der 50. AFI Life Achievement Award Gala

Anzeige Anzeige

Getty Images Morgan Freeman bei der Premiere von "Batman Begins" in London, 2005

Anzeige Anzeige

Getty Images Morgan Freeman, Frank Darabont und Tim Robbins bei der Jubiläumsfeier von "Die Verurteilten" 2014