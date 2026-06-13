Morgan Freeman, Tom Hanks & Bruce Willis bereuen diesen Film

Morgan Freeman (89) hat in einem Interview mit AlloCiné klare Worte über einen seiner größten Misserfolge gefunden: den Film "Fegefeuer der Eitelkeiten" aus dem Jahr 1990. Den Streifen bezeichnete er schlicht als "Albtraum" – und das trifft ihn besonders hart, denn die Romanvorlage von Tom Wolfe (†87) zählt er nach eigenen Angaben zu seinen Lieblingsbüchern. An seiner Seite waren damals unter anderem Tom Hanks (69) und Bruce Willis (71) zu sehen, Regie führte Hollywoodveteran Brian De Palma. Was nach einem Prestigeprojekt klang, entpuppte sich jedoch als eines der peinlichsten Kapitel ihrer Karrieren.

Dabei waren die Vorzeichen zunächst vielversprechend: Mit einem Budget von rund 40 Millionen Euro und einer hochkarätigen Besetzung, zu der auch Melanie Griffith (68) gehörte, schien der Film kaum scheitern zu können. Doch an den Kinokassen spielte die schwarzhumorige Gesellschaftssatire weltweit gerade einmal 13,4 Millionen Euro ein. Auch die Kritiker ließen kein gutes Haar an dem Projekt – auf der Plattform Rotten Tomatoes kommt der Film bis heute auf lediglich 15 Prozent überwiegend positiver Rezensionen. Auch Tom und Bruce äußerten sich später öffentlich negativ über den Film. Tom bezeichnete ihn in einem Interview im Oprah Magazine als einen der "schlechtesten Filme, die je gemacht wurden", und Bruce bereute seine Beteiligung laut Filmstarts ebenfalls.

Morgan, für den das Buch so viel bedeutet, sagte gegenüber AlloCiné: "Es war eines meiner Lieblingsbücher. Lass uns neu anfangen und es richtig machen." Doch bislang ist es zu einem Neustart nicht gekommen. Morgan, der seit Jahrzehnten zu den prägendsten Gesichtern Hollywoods gehört, kann auf eine beeindruckende Filmografie zurückblicken, die Werke wie "Die Verurteilten", "Sieben" und "Million Dollar Baby" umfasst – für Letzteren erhielt er sogar einen Oscar. Und auch mit seinen fast 90 Jahren denkt der Schauspieler noch nicht ans Aufhören.

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Getty Images Bei der Riyadh Season: Morgan Freeman beim Konzert "Life Is A Dream"

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Imago Tom Hanks, Melanie Griffith und Bruce Willis in "Fegefeuer der Eitelkeiten"

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Imago Morgan Freeman und Brad Pitt in David Finchers Thriller "Sieben"