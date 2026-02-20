Hollywood-Drama enthüllt: Morgan Freeman hasst diesen Film

Morgan Freeman (88) macht kein Geheimnis daraus, dass er mit einem großen Hollywood-Projekt hadert: Der Oscarpreisträger blickt auf den Film "Fegefeuer der Eitelkeiten" aus den frühen 90er-Jahren mit Unbehagen zurück und würde ihn am liebsten ausradieren. In dem satirischen Drama stand Morgan 1990 in New York an der Seite von Tom Hanks (69), Bruce Willis (70) und Melanie Griffith (68) vor der Kamera – ein Staraufgebot, das damals für Furore sorgte. Rückblickend bezeichnete er die Arbeit an dem Film als herben Fehlgriff und nannte den Streifen im Gespräch mit AlloCiné sogar einen "Albtraum". Dabei mochte Morgan die Romanvorlage von Tom Wolfe (†87) eigentlich sehr, doch die Adaption wurde für ihn zum Ärgernis: "Es war eines meiner Lieblingsbücher. Lass uns neu anfangen und es richtig machen."

Dabei klang auf dem Papier alles nach Prestige. Das Drehbuch basierte auf Tom Wolfes Bestseller, der zuvor als Fortsetzungsroman im Rolling Stone erschienen war. Mit Brian De Palma führte ein gefeierter Regisseur Regie, und die Star-Besetzung reichte bis in die Nebenrollen hinein. Trotzdem scheiterte "Fegefeuer der Eitelkeiten" an den Kinokassen spektakulär: Weltweit spielte die Satire nur rund 15,6 Millionen US-Dollar ein – bei einem Budget von etwa 47 Millionen. Auch die Kritiken fielen vernichtend aus; die Seite Rotten Tomatoes listet lediglich 15 Prozent überwiegend positiver Besprechungen. Nicht nur Fans waren enttäuscht: Tom bezeichnete den Film später als "einen der schlechtesten Filme, die je gemacht wurden", und auch Bruce bereute seine Teilnahme laut Serienjunkies öffentlich.

Doch auch trotz einiger Flops in seiner langen Karriere denkt der Filmstar nicht ans Aufhören. Im Gespräch mit dem Guardian verriet Morgan im November, dass sein Interesse an der Schauspielerei auch nach mehr als sechzig Jahren ungebrochen sei, wobei er zugab: "Es hat etwas nachgelassen." Obwohl er manchmal an den Ruhestand denke, überwiege bei Jobangeboten letztendlich immer der alte Enthusiasmus.

Getty Images Morgan Freeman backstage bei der 50. AFI Life Achievement Award Gala

Getty Images Morgan Freeman spricht beim 50. AFI Life Achievement Award zu Ehren von Francis Ford Coppola

Getty Images Bei der Riyadh Season: Morgan Freeman beim Konzert "Life Is A Dream"