Prinzessin Leonor macht Papa Felipe zum stolzen Passagier

Spaniens König Felipe (58) besuchte seine Tochter Prinzessin Leonor (20) an der Luftfahrtakademie im murcianischen San Javier – und wurde dort kurzerhand selbst zum Schüler. Vor dem gemeinsamen Ausbildungsflug übernahm die 20-jährige Thronfolgerin das Kommando: Sie erklärte ihrem Vater und den anwesenden Offizieren den Flugplan, die Schulungsmaschine vom Typ Pilatus PC-21 und sogar die Handhabung des Schleudersitzes. König Felipe hörte aufmerksam zu. Dann starteten beide – Leonor mit ihrer Fluglehrerin Kapitänin Elena Gutiérrez in einer Maschine, der König in einer zweiten. Sie flogen gemeinsam über die Mittelmeerküste bei La Manga del Mar Menor. Fotos, die das Königshaus auf Instagram veröffentlichte, halten diesen seltenen Moment fest: Vater und Tochter, Seite an Seite über Murcia.

Nach der Landung trat die Protokolldisziplin kurz in den Hintergrund. In einer Flugzeughalle umarmte Felipe seine Tochter – nicht als König die Prinzessin, sondern als stolzer Vater seine Tochter. Leonor und ihre Schwester Prinzessin Sofía (19) stehen immer wieder gemeinsam mit ihren Eltern im Fokus der Öffentlichkeit. Das Königshaus veröffentlichte die Aufnahmen bewusst zum zwölfjährigen Thronjubiläum von Felipe und Königin Letizia (53). Sie zeigen nicht nur einen emotionalen Familienmoment, sondern auch symbolisch den Generationenwechsel in der spanischen Monarchie. Leonors militärische Ausbildung, die 2023 begann und sie durch Heer, Marine und Luftwaffe führt, ist dabei weit mehr als eine Tradition. Sie ist gezielte Vorbereitung auf das künftige Amt als Oberbefehlshaberin der Streitkräfte. Noch in diesem Jahr wird sie die Dienstgrade eines Fähnrichs bei Heer und Luftwaffe sowie das Rangabzeichen einer Fregatte bei der Marine erhalten.

Die Prinzessin lernt fernab von Palastglanz und roten Teppichen das Soldatenleben kennen, teilt Unterkunft, strengen Zeitplan und Unterricht mit anderen Kadetten. Ab 2027 schlägt sie dennoch wieder einen akademischen Weg ein: An der Universidad Carlos III in Madrid wird sie Politikwissenschaften studieren. Dort wird sie sich mit Themen wie Verfassung, internationalen Beziehungen und Staatsführung beschäftigen – Wissen, das ihr später helfen soll, ihre Rolle als Königin und künftiges Staatsoberhaupt Spaniens nicht nur mit Herz, sondern auch mit viel fachlichem Hintergrund auszufüllen.

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Instagram / casareal.es König Felipe VI. nimmt seine Tochter Leonor in die Arme

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Instagram / casareal.es König Felipe VI. und Prinzessin Leonor über den Wolken

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Imago Prinzessin Leonor bei der Verleihung der Princess of Asturias Awards 2024 im Teatro Campoamor in Oviedo