Prinzessin Leonor bezaubert mit Beachwaves und Batik-Look

Sommerliche Leichtigkeit im Marivent-Palast: Prinzessin Leonor (20) sorgte bei der traditionellen Sommerrezeption auf Mallorca für strahlende Blicke. Die spanische Thronfolgerin entschied sich für ein luftiges Kleid im Batikmuster und trug ihre Haare in lockeren Beachwaves – ein Look, der perfekt zur mediterranen Kulisse passte. An ihrer Seite standen ihre Schwester Prinzessin Sofía (19), ihr Vater König Felipe (58), ihre Mutter Königin Letizia (53) sowie ihre Großmutter Königin Sofía (87). Gemeinsam empfing die Familie am Abend mehr als 600 Gäste in den Gärten des Palastes. Der Auftritt der Royals wurde damit zum sommerlichen Familienfoto-Highlight, bei dem neben Leonors Styling auch ihre Schwester und das Königspaar im Mittelpunkt standen.

Für Leonor und Sofía war es bereits die zweite Teilnahme an dem traditionsreichen Empfang – im vergangenen Jahr hatten die Schwestern dort ihr Debüt gefeiert. Los ging es um 21 Uhr, kurz vor Sonnenuntergang und nach einem heißen Tag mit Temperaturen von bis zu 30 Grad. Im Anschluss begaben sich die Gäste zum traditionellen Abendessen der Königsfamilie. Geladen waren Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Unternehmen und Medien sowie führende Persönlichkeiten der Balearen, unter ihnen Regionalpräsidentin Marga Prohens. Die Rezeption bildete zugleich den Abschluss der offiziellen Mallorca-Termine des Königspaars. Zuvor hatte Letizia das "Atlàntida Mallorca Film Fest" besucht, während Felipe bei der 44. "Copa del Rey MAPFRE" selbst bei den Regatten an den Start ging.

Dass Leonor und Sofía inzwischen ein eingespieltes Duo sind, zeigte sich in den vergangenen Wochen mehrfach. Erst rund drei Wochen vor dem Empfang auf Mallorca besuchten die beiden Schwestern gemeinsam die griechisch-römische Ausgrabungsstätte in Empúries bei Girona. Der Termin fand im Rahmen der Prinzessin-von-Girona-Preise 2026 statt – auch dort präsentierten sich die Töchter des Königspaars in aufeinander abgestimmten Looks. Beim Empfang in Marivent stand damit nicht allein Leonors sommerliches Styling im Fokus, sondern ebenso das vertraute Zusammenspiel der Schwestern und der gesamten Königsfamilie.

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Imago Prinzessin Leonor beim Sommerempfang der Königsfamilie im Marivent-Palast in Palma de Mallorca

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Imago Bei einem Dinner im Marivent-Palast in Palma: Königin Letizia, Prinzessin Leonor und Prinzessin Sofia

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Imago Prinzessin Leonor bei einem Dinner für Autoritäten im Marivent-Palast in Palma