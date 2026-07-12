Leonor schafft den nächsten Schritt zur künftigen Königin

Prinzessin Leonor (20) hat vor wenigen Tagen ihre dreijährige Militärausbildung offiziell abgeschlossen – und wurde dabei von ihrer ganzen Familie geehrt. An der Luft- und Raumfahrtakademie in San Javier in der Region Murcia verlieh ihr König Felipe (58) persönlich das Großkreuz des Luftfahrt-Verdienstordens. Zusammen mit mehr als hundert weiteren Absolventen erhielt die 20-Jährige zudem ihre Offiziersurkunde. Königin Letizia (53) und Leonors jüngere Schwester, Prinzessin Sofía (19), wohnten der feierlichen Zeremonie ebenfalls bei.

Die Feierlichkeiten standen jedoch im Schatten einer Tragödie: Ein verheerender Waldbrand in der Provinz Almería hatte zu diesem Zeitpunkt mindestens zwölf Todesopfer gefordert, 23 weitere Menschen wurden noch vermisst. Das Königshaus entschied sich daher laut Hola!, den traditionellen Empfang im Anschluss an die Zeremonie abzusagen. "Angesichts der Tragödie haben wir uns zu diesem Zeichen der Trauer entschlossen", erklärte Felipe. Am Ende der Zeremonie wurde eine Schweigeminute für die Opfer abgehalten. Im Herbst wird Leonor ein Studium der Politikwissenschaft an der staatlichen Universität Carlos III. in Madrid aufnehmen.

Mit dem Abschluss der Luftwaffen-Ausbildung endet die insgesamt dreijährige militärische Karriere Leonors, die sie im August 2023 an der Heeresschule in Saragossa begonnen hatte. Danach absolvierte sie eine mehrmonatige Ausbildungsfahrt bei der Marine, ehe sie seit vergangenen September bei der Luftwaffe in Murcia stationiert war – wo sie ihren ersten Soloflug absolvierte und zur Fallschirmjägerin ausgebildet wurde. Die Auszeichnung, die sie nun erhalten hat, ist übrigens bereits in der königlichen Familie bekannt: Ihr Vater Felipe hatte dasselbe Großkreuz des Luftfahrt-Verdienstordens bereits 1988 erhalten – damals noch als Prinz von Asturien, nach dem Abschluss seiner eigenen Zeit an der Akademie.

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Imago Kronprinzessin Leonor in Saragossa 2026

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Imago Bei der Pascua Militar 2026: Prinzessin Leonor salutiert im Königspalast von Madrid

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Imago Prinzessin Leonor absolviert ihren ersten Ausbildungsflug im F-5 bei Ala 23 auf der Basis Los Llanos, Albacete, am 5. Mai 2026

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