Nicht wie Papa: Prinzessin Leonor besucht die Universität

Nach drei Jahren intensiver Militärausbildung steht für Spaniens Kronprinzessin Leonor (20) ein neues Kapitel bevor: Die 20-Jährige wird im September an der Universität Carlos III in Madrid ein Studium der Politikwissenschaften aufnehmen. Damit beschreitet sie einen Weg, den ihr Vater König Felipe VI (58) so nicht gegangen ist. Zuvor hatte die Thronfolgerin am 10. Juli 2026 in einer feierlichen Zeremonie von Felipe persönlich ihr Diplom und das Abzeichen des Fallschirmjägerkommandos überreicht bekommen und wurde zum Leutnant der Luftstreitkräfte befördert. Dabei brach der Monarch eigens das höfische Protokoll und nahm seine Tochter herzlich in die Arme. Wie das Magazin Marie Claire berichtet, erlernte Leonor während ihrer Militärzeit unter anderem das Fliegen und den Fallschirmsprung.

Bevor der Universitätsalltag in Madrid beginnt, gönnt sich die Kronprinzessin zunächst eine Auszeit in der königlichen Residenz auf den Balearen. Ihr Studium der Politikwissenschaften folgt auf eine bereits beeindruckende Ausbildung: Vor dem Militärdienst hatte Leonor ihre Schulausbildung an einem College in Wales abgeschlossen. Ihre jüngere Schwester Infantin Prinzessin Sofía (19) schlägt derweil einen anderen Weg ein – sie zieht für ihr weiteres Studium nach Paris. Die Geschwister, die bislang gemeinsam ihren militärischen Werdegang absolvierten, gehen damit künftig getrennte Wege.

Der Bildungsweg der spanischen Königstöchter wird von König Felipe und Königin Letizia (53) seit Jahren gezielt gefördert. Das Paar investiert laut Marie Claire hohe Summen in Schulen, Auslandsaufenthalte und die militärische Ausbildung seiner Kinder. Leonor kehrt mit dem Schritt an die Universität nun wieder dauerhaft nach Madrid zurück, nachdem sie in den vergangenen Jahren viel Zeit fernab des Palastes verbracht hat. Ihre enge Beziehung zu Schwester Sofía blieb dabei bestehen, auch wenn beide künftig in unterschiedlichen Ländern leben werden. Die Familie nutzt die gemeinsamen Ferien auf den Balearen traditionell, um Zeit miteinander zu verbringen – fernab des protokollarischen Trubels und mit mehr Raum für private Momente wie die herzliche Umarmung zwischen Vater und Tochter bei der Diplomfeier.

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Imago Kronprinzessin Leonor, König Felipe VI., Königin Letizia und Prinzessin Sofia bei der Präsentation der Ibercaja-Stiftung Grants in Saragossa

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Instagram / casareal.es König Felipe VI. nimmt seine Tochter Leonor in die Arme

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Imago Prinzessin Leonor absolviert ihren ersten Ausbildungsflug im F-5 bei Ala 23 auf der Basis Los Llanos, Albacete, am 5. Mai 2026

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