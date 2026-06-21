Sandra Bullock erinnert sich am Vatertag an ihren Papa (†)

Sandra Bullock (61) hat ihren Fans einen besonders persönlichen Einblick in ihr Familienleben gewährt: Zum Vatertag teilte die Schauspielerin auf Instagram seltene Throwback-Fotos ihrer Kinder Louis und Laila mit ihrem verstorbenen Vater John Wilson Bullock. Auf den rührenden Aufnahmen kuscheln der damals noch kleine Louis und seine Schwester mit ihrem Opa, der 2018 im Alter von 93 Jahren starb. Zu den Fotos schrieb Sandra die Worte: "Er hat mich durch meine Goth-Phase geliebt… Er hat die Lieben meines Lebens geliebt… Und er hat mit 18 unser Land geliebt." Den Beitrag schloss sie mit einem emotionalen Gruß: "Happy Heavenly Father's Day, Dad."

Neben den Kuschelmomenten von John mit seinen Enkelkindern zeigte Sandra auch ein altes Foto, auf dem sie ihren Vater liebevoll im Arm hält, sowie eine Aufnahme, die ihn in voller Uniform beim Dienst in der Armee zeigt. Schon vor Kurzem hatte die Hollywoodgröße anlässlich des Muttertags mit privaten Schnappschüssen für Aufsehen gesorgt: Damals postete sie ein Bild, auf dem sie mit den jüngeren Versionen von Louis und Laila in ihrem Schoß in den Himmel blickt – die beiden offenbar in Halloween-Kostümen. "An alle Mamas, egal, wie ihr dazu geworden seid, Happy Mother's Day", schrieb sie dazu auf Instagram und nannte die Mutterschaft eine "Ehre des Lebens". In demselben Beitrag bedankte sich Sandra bei ihrer verstorbenen Mutter Helga Meyer: "Mom und Omi, danke, dass ihr mich gelehrt habt. Wir vermissen euch. Sorry, ich war so ein Gör."

Dass Sandra ihre Familie so konsequent in den Mittelpunkt stellt, machte sie erst vor Kurzem auch in einem beruflichen Zusammenhang deutlich. Beim CNBC Changemakers Summit in New York City erklärte die Schauspielerin laut CNBC, dass sie ihre Arbeit um die Zeit mit Louis und Laila herum plane. Über die Dreharbeiten zu "Practical Magic 2" sagte sie: "Ich habe diesen Film zu diesem Zeitpunkt gemacht, weil ich wusste, dass meine Kinder schulfrei haben. Ich werde meine Zeit mit meinen Kindern nicht opfern." Sandra adoptierte ihre beiden Kinder in ihren 40ern und spricht nur selten öffentlich über ihr Privatleben. Umso besonderer wirken diese neuen Aufnahmen, die nicht nur an ihren Vater erinnern, sondern auch zeigen, wie eng ihre Familie miteinander verbunden ist.

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Instagram / sandrabullock Sandra Bullock und ihr Vater

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Instagram / sandrabullock Sandra Bullocks Vater mit seinen Enkelkindern

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Getty Images Nicole Kidman und Sandra Bullock bewerben bei CinemaCon in Las Vegas ihren Film "Practical Magic 2"