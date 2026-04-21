"Practical Magic 2"-Trailer enttäuscht Fans wegen Besetzung

Fast 30 Jahre nach dem Original kehren Sandra Bullock (61) und Nicole Kidman (58) als die Owens-Schwestern zurück – der erste Trailer zu "Practical Magic 2" ist da! Warner Bros. hat die Vorschau auf die langersehnte Fortsetzung veröffentlicht, die am 11. September in die Kinos kommen soll. Rund 25 Jahre nach den Ereignissen des ersten Films kämpfen Sally und Gillian Owens wieder mit dem dunklen Fluch, der ihre Familie seit Jahrhunderten verfolgt. Neben Sandra und Nicole sind auch Stockard Channing (82) und Dianne Wiest als die geliebten Tanten Frances und Jet wieder mit von der Partie. Doch nicht alle Fans sind begeistert – denn ein bekanntes Gesicht ist diesmal nicht dabei.

Die erwachsenen Töchter von Sally, Kylie und Antonia, werden im Sequel von "The Kissing Booth"-Star Joey King (26) und Maisie Williams (29) gespielt. Als mysteriöser Fremder taucht zudem Lee Pace (47) auf, der vielen als Thranduil aus der "Hobbit"-Trilogie bekannt sein dürfte. Im Trailer warnt Sally ihn: "Alle, die wir lieben, sterben." Gillian ergänzt trocken: "Einen wirklich schrecklichen Tod… Das ist nicht gerade gut für die Tinder-Bio." Regie führt Susanne Bier, die bereits mit Sandra, die ihr Comeback auf die Leinwand nach vier Jahren nur wegen ihrer Kinder feiern kann, an dem Horrorfilm "Bird Box" (2018) zusammengearbeitet hatte.

Viele Fans zeigen sich in den Kommentaren enttäuscht darüber, dass Evan Rachel Wood (38) nicht als erwachsene Kylie zurückkehrt. Evan hatte sich laut Mirror bereits im vergangenen Jahr dazu geäußert und erklärt, sie habe ihre Mitwirkung selbst angeboten. "Ich habe meine Dienste angeboten, auch wenn es nur eine Szene oder ein Satz gewesen wäre. Mir wurde gesagt, dass sie die Rolle neu besetzen", schrieb sie in den sozialen Medien. "Es lag nicht in meiner Kontrolle oder war meine Entscheidung. Ich wäre gerne wieder zu meinen Schwestern gestoßen." Ein Fan kommentierte den Trailer mit den Worten "Keine Evan Rachel Wood?", woraufhin jemand entgegnete, sie hätte sogar einen Cameoauftritt kostenlos übernommen – die Produzenten hätten sie jedoch aus unbekannten Gründen nicht zurückgewollt.

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Getty Images Nicole Kidman und Sandra Bullock bewerben bei CinemaCon in Las Vegas ihren Film "Practical Magic 2"

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Collage: Getty Images, Getty Images Die Schauspielerinnen Evan Rachel Wood und Joey King, Collage.

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Getty Images Sandra Bullock und Nicole Kidman in "Zauberhafte Schwestern", 1998