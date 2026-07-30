Joey & Maisie schwärmen von Sandra Bullock & Nicole Kidman

Joey King (27) und Maisie Williams (29) sind Teil von "Zauberhafte Schwestern 2" – und sie wissen genau, wie groß die Fußstapfen sind, in die sie treten. Beim Teen Vogue Fest 2026 in Brooklyn haben die beiden Schauspielerinnen gegenüber People offen über den Druck gesprochen, den sie spüren, seit sie dem Cast des Sequels beigetreten sind. "Als Fan des Originalfilms – als Fans – habe ich das Gefühl, wenn man etwas so sehr liebt, wie wir bereits 'Zauberhafte Schwestern' lieben, trägt man eine riesige Verantwortung, wenn man dem Team beitritt, und möchte dem gerecht werden", sagte Joey. Doch Sandra Bullock (62) und Nicole Kidman (59) sorgten schnell dafür, dass sich die beiden willkommen fühlten.

Sandra meldete sich demnach schon kurz nach der Besetzung per Nachricht bei den beiden – und der Ton war sofort herzlich. "Sandra schrieb uns einfach sofort", erzählte Maisie. "Ich glaube, da stand: 'Hallo, hier ist eure Mutter.' Und ich dachte, wow." Joey ergänzte, Sandra nehme sie regelrecht unter ihre Fittiche: "Sandra nimmt uns unter ihre Fittiche wie ihre Töchter. Es ist wirklich etwas Besonderes, diese Verbindung nach dem Film mit ihr zu haben. Sie schickt uns ständig Sprachnachrichten. Sie pusht uns immer. Sie ist einfach die Süßeste." Für Joey war der Dreh außerdem ein Wiedersehen mit Nicole, mit der sie bereits für den Film "A Family Affair" zusammengearbeitet hatte. "Nicole und ich haben vor ein paar Jahren zusammengearbeitet. Sie spielt meine Mutter in einem Film, und wir sind dadurch wirklich eng geworden", schwärmte sie.

Neben dem gemeinsamen Drehen verbrachten die vier Frauen auch jede Menge Zeit miteinander abseits des Sets – inklusive einer Übernachtung bei Sandra. "Wir blieben bis spät auf, hatten unseren kleinen Mitternachts-Margaritas-Moment und übernachteten dann bei ihr zu Hause", berichtete Maisie. Am nächsten Morgen folgte ein weiteres Highlight: "Und am nächsten Morgen hat sie den Whirlpool fertiggemacht. Wir gingen in den Whirlpool und sie werkelte herum und sagte: 'Kann ich euch Mädchen irgendetwas bringen?' Und wir haben einfach nur im Whirlpool geschrien vor Freude. Es war so schön." Auch im gemeinsamen Gruppenchat der vier ist die Stimmung laut Joey bestens: "Gestern kam ein Foto von uns heraus, und Sandra schickte es uns und schrieb: 'Oh mein Gott, ihr seid das Süßeste auf der ganzen Welt. Was zur Hölle?' Und wir dachten nur: Oh mein Gott, wir lieben sie so sehr." "Zauberhafte Schwestern 2" kommt am 11. September in die Kinos.

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Getty Images Teilnehmerinnen beim 2026 Teen Vogue Fest in Brooklyn

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Getty Images Nicole Kidman und Sandra Bullock bewerben bei CinemaCon in Las Vegas ihren Film "Practical Magic 2"

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Getty Images Joey King beim 2026 Teen Vogue Fest im Duggal Greenhouse in Brooklyn