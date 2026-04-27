Sandra Bullock verbringt lieber Zeit mit Kindern als am Set

Nach dem Tod ihres langjährigen Partners Bryan Randall im Jahr 2023 zieht Sandra Bullock (61) ihre beiden Kinder Louis und Laila alleine groß. Jetzt meldet sich die Oscar-Preisträgerin nach vier Jahren Auszeit mit dem Film "Practical Magic 2" zurück – und erklärt dabei offen, wie sie Mutterschaft und Karriere unter einen Hut bringt. Beim CNBC Changemakers Summit in New York City verriet sie Daily Mail, dass ihre Familie bei allen beruflichen Entscheidungen an erster Stelle steht: "Ich werde die Zeit mit meinen Kindern nicht opfern."

Der Grund, warum sie überhaupt wieder vor der Kamera steht, ist denkbar pragmatisch: Einzig der Umstand, dass die Dreharbeiten in die Schulferien ihrer Kinder fielen, bewog Sandra dazu, ihre Rolle als Hexe Sally Owens erneut zu verkörpern. "Ich mache diesen Film zu diesem Zeitpunkt, weil ich wusste, dass meine Kinder schulfrei haben", sagte die Schauspielerin. Sie betonte außerdem, dass sie ihre Kinder selbst erziehe – und dass ihr Job ihr zumindest die Flexibilität lasse, das zu tun: "Ich erziehe meine Kinder, niemand sonst. Aber ich habe den Luxus, das in diesem Geschäft tun zu können. So viele Menschen haben das nicht." In "Practical Magic 2" ist sie an der Seite von Nicole Kidman (58) zu sehen, mit der sie bereits im ersten Teil des Films gespielt hatte. Der Film kommt am 18. September in die britischen und amerikanischen Kinos.

Bevor Sandra zur Arbeit zurückkehren konnte, hatte sie eine schwere Zeit hinter sich. Während der letzten Phase von Bryans Erkrankung an ALS hatte sie ihre Karriere unterbrochen, um ihn zu pflegen. Nach seinem Tod nahm sie sich bewusst Zeit zum Trauern und für ihre Familie. "Sie verbrachte viel Zeit damit, zu heilen, mit ihren Kindern zusammen zu sein und zu Hause zu sein", berichtete ein Insider People. Sandra selbst hatte bereits 2022 in einem Interview mit "Good Morning America" erklärt, wie sehr sich ihre Prioritäten durch die Mutterschaft verändert haben: "Ich schaue auf mein Leben vor meinen Kindern zurück und will nicht sagen, dass es sich wie verschwendete Zeit anfühlte – es fühlte sich nur so an, als würde ich zu einem Ziel hetzen, das gar nicht existierte. Jetzt bin ich hier und möchte nirgendwo anders sein."

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Getty Images Sandra Bullock bei der Warner-Bros.-Präsentation während der CinemaCon in Las Vegas

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Getty Images Nicole Kidman und Sandra Bullock bewerben bei CinemaCon in Las Vegas ihren Film "Practical Magic 2"

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Schauspielerin Sandra Bullock und ihr Partner Bryan Randall