Sandra Bullock: Kinder machten "Practical Magic 2" möglich

Sandra Bullock (61) kehrt nach vier Jahren Pause auf die Kinoleinwand zurück – und ihre Kinder haben dabei eine entscheidende Rolle gespielt. Bei einem Panel des CNBC Changemakers Summit verriet die Schauspielerin laut E! News, dass "Practical Magic 2", die Fortsetzung des Kultfilms von 1998, nur deshalb zustande kam, weil ihre beiden Kinder Louis und Laila während der Dreharbeiten schulfrei hatten. "Ich werde meine Zeit mit meinen Kindern nicht opfern", machte Sandra auf dem Event unmissverständlich deutlich.

Für die Oscarpreisträgerin ist die Anwesenheit bei ihren Kindern nicht nur eine Frage der persönlichen Prioritäten, sondern auch eine Frage der Arbeitsqualität. "Ich bringe nicht meine beste Leistung, wenn meine Kinder kämpfen oder wenn sie etwas brauchen und ich es ihnen nicht ermöglichen kann", erklärte sie. Gleichzeitig betonte sie, dass sie sich bewusst ist, in einer privilegierten Position zu sein. "Ich verstehe diesen Kummer und diese Angst, wenn man bei der Arbeit ist und denkt: 'Ich bin gerade nicht da, wo ich sein muss'", sagte sie mit Blick auf berufstätige Eltern, die sich diese Flexibilität nicht leisten können.

Sandra adoptierte ihren Sohn Louis im Jahr 2010 und ihre Tochter Laila 2015. Schon in der Vergangenheit sprach sie offen darüber, wie sehr die Mutterschaft ihr Leben verändert hat. In einem Interview bei "Good Morning America" sagte sie: "Ich schaue auf mein Leben vor meinen Kindern und es fühlte sich an, als würde ich zu einem Ziel hetzen, das nicht existiert. Jetzt bin ich hier und möchte nirgendwo anders sein." Mit "Practical Magic 2" ist Sandra am 17. September 2026 wieder an der Seite von Nicole Kidman (58) auf der großen Leinwand zu sehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sandra Bullock, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Sandra Bullock und Nicole Kidman in "Zauberhafte Schwestern", 1998

Anzeige Anzeige

Getty Images Sandra Bullock im März 2022