Zum Geburtstag zeigt Sandra Bullocks Schwester dieses Foto

Sandra Bullock (62) hat am 26. Juli ihren 62. Geburtstag gefeiert – und zu diesem Anlass hat ihre jüngere Schwester Gesine Bullock-Prado einen ganz besonderen Schnappschuss geteilt. Auf Instagram veröffentlichte Gesine ein seltenes Kindheitsfoto der Schauspielerin, das die Herzen ihrer Fans höherschlagen lässt. Das sepiafarbene Bild zeigt eine kleine Sandra, welche die noch jüngere Gesine liebevoll im Arm hält – mit Zahnlücke, einem klassischen Schulkleid und schulterlangem dunklem Haar. "Alles Gute zum Geburtstag an die beste Schwester. Ich hab dich so lieb, @sandrabullock", schrieb sie dazu auf Instagram.

Das rührende Bild feiert nicht nur Sandras Geburtstag, sondern auch die enge Bindung der beiden Schwestern. Zeitgleich läuft die Promo für "Zauberhafte Schwestern 2" an. In der lang ersehnten Fortsetzung des Kultfilms von 1998 schlüpft Sandra erneut in die Rolle der Sally Owens – an der Seite von Nicole Kidman (59), die ebenfalls in ihre ursprüngliche Rolle zurückkehrt. Joey King (26) und Maisie Williams (29) spielen in dem Film Sallys Töchter. Der Film kommt am 11. September in die Kinos.

Gesine hat selbst eine bemerkenswerte Karriere hingelegt. Zunächst war sie als Präsidentin von Sandras Produktionsfirma Fortis Films tätig, bevor sie sich ihrer Leidenschaft für die Kulinarik widmete. Heute ist sie erfolgreiche Konditorin, Bestsellerautorin und TV-Persönlichkeit, die auf Social Media regelmäßig Einblicke in ihr Leben teilt – darunter auch immer wieder Momente mit ihrer berühmten Schwester. Sandra selbst sprach zuletzt offen über das Älterwerden: Als ihre Freundin Hoda Kotb im August 2024 ihren 60. Geburtstag feierte, richtete die Oscar-Preisträgerin per Video eine persönliche Botschaft an sie. "Die Menschen scheinen zu wollen, dass wir Angst davor haben, wie es aussehen könnte, wenn wir dort ankommen. Aber es stellt sich heraus, dass es ziemlich großartig ist", sagte Sandra darin.

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Getty Images Gesine Bullock-Prado und Sandra Bullock bei der Premiere von "The Lost City" im Regency Village Theatre in Los Angeles, 21. März 2022

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https://www.instagram.com/p/DbQW83DOOoW/ Sandra Bullocks Schwester teilt seltenes Kinderfoto des Stars zu ihrem Geburtstag

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Getty Images Nicole Kidman und Sandra Bullock bewerben bei CinemaCon in Las Vegas ihren Film "Practical Magic 2"