Skurril? Tina Ruland zeigt jede Woche ihre Füße im Netz

Tina Ruland (59) sorgt mit einem ungewöhnlichen Ritual im Netz für Aufsehen: Die Schauspielerin hat auf Instagram ihren eigenen "Happy Feet-Friday" gestartet und zeigt seit Kurzem einmal pro Woche ihre Füße. In dem Format stehen tatsächlich nur ihre Zehen im Rampenlicht. Anlass für die neue Reihe waren zahlreiche Nachrichten ihrer Follower, die sie regelrecht mit Fuß-Foto-Wünschen überschwemmt hatten. Die Wahlberlinerin beschloss daraufhin, die Nachfrage auf ihre ganz eigene Art zu bedienen – aber zu klaren Bedingungen.

"Unheimlich viele Leute haben mich angeschrieben, wenn ich mal ein Bild barfuß gepostet habe: 'Zeig doch mal deine Füße'", berichtet die frühere Let's Dance-Kandidatin dem Sender RTL. Statt die Anfragen zu ignorieren, formte sie daraus ihren wöchentlichen "Happy Feet-Friday", bei dem verschiedene Lackfarben, Fußkettchen und Zehenringe zum Einsatz kommen. "Ich habe kein Problem damit, einmal die Woche meine Füße zu zeigen, die ich selbst auch gut finde – mal gucken, was sich daraus ergibt", erklärt Tina. Gleichzeitig macht die Schauspielerin deutlich, dass es trotz der eher freizügigen Fußshow klare Grenzen gibt: Nacktbilder oder Inhalte, mit denen sie sich unwohl fühle, werde sie nicht posten.

Hinter dem augenzwinkernden Fuß-Format steckt für Tina auch eine Botschaft. Die Darstellerin kritisiert im Gespräch mit RTL den enormen Schönheitsdruck in der Unterhaltungsbranche und betont, dass sie sich nicht dem verbreiteten "Verjüngungswahn" unterwerfen wolle. "Es gibt von mir ziemlich viel zu sehen in einschlägigen Printmedien, warum also nicht meine Füße zeigen?", sagt die TV-Bekanntheit und macht klar, dass sie zu allen Teilen ihres Körpers steht. Auch ihre Füße seien ein Teil von ihr – inklusive kleiner Makel und sichtbarer Spuren des Älterwerdens. Mit ihrem "Happy Feet-Friday" verbindet Tina so spielerische Selbstironie mit einem persönlichen Statement für mehr Gelassenheit beim Thema Aussehen und Alter. Bereits im vergangenen Jahr hatte sie erklärt, sich für Rollen nicht botoxen zu lassen: "Ich weigere mich, mich zu operieren oder mich spritzen zu lassen, damit ich jünger aussehe, um mehr Rollen zu bekommen. Ich weiß, wie alt ich bin."

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Imago Tina Ruhland im Juli 2025

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Instagram / tinaruland Tina Rulands "Happy-Feet-Day"

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RTL Tina Ruland bei "Promi First Dates"