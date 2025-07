Hormone in Wechseljahren? Tina Ruland spricht offen darüber

Tina Ruland (58) hat nicht erst einmal unter Beweis gestellt, dass sie eine echte Macherin ist. Was die Schauspielerin sich vornimmt, zieht sie auch durch. So ging sie auch an die Wechseljahre heran. "Ich hatte ein bisschen eine Challenge mit mir selbst am Laufen. Ich habe mir immer gesagt: Wechseljahre? Das schaffe ich auch ohne Hormone! Ich bin doch stark! Ich brauche keine hormonelle Unterstützung", gesteht sie gegenüber Bild beim Launch des neuen Frauennetzwerks von Tanja Bülter (53) in Berlin.

An dieser Challenge sei Tina aber schnell die Lust vergangen. Sie zog für sich das Fazit: "Ja, das geht! Es ist nur scheiße anstrengend, wie ich festgestellt habe. Die Wechseljahre waren für mich eine Spaßbremse." Dabei seien es keine Hitzewallungen oder Schlafstörungen gewesen, die der 58-Jährigen schwer zusetzten. "Das war alles sehr moderat. Aber das Emotionale war herausfordernd. Man läuft ja auch nicht herum und sagt: Mir geht es gerade nicht so gut. Könnten das die Wechseljahre sein?", erzählt die "Manta Manta"-Darstellerin. Schließlich habe sie angefangen, mit ihren Freundinnen darüber zu sprechen – von denen ihr letztendlich zu einer hormonellen Hilfe geraten wurde. In Absprache mit ihrem Gynäkologen habe sie angefangen, "bioidentische Hormone" einzunehmen. Dabei handelt es sich um künstlich hergestellte Hormone, die chemisch exakt den körpereigenen entsprechen. Für Tina ein voller Erfolg: "Ich muss sagen: Es war ein eklatanter Unterschied!"

Mit dem Älterwerden per se habe die Kölnerin kein Problem. Ihr Äußeres mithilfe von Botox und anderen Eingriffen ein paar Jahre zu verjüngen, komme für sie absolut nicht infrage – auch nicht, wenn dadurch ihre beruflichen Chancen in der Schauspielwelt steigen würden. "Jetzt ziehe ich mir auch noch den Schuh an und sage: Ich weigere mich, mich zu operieren oder mich spritzen zu lassen, damit ich jünger aussehe, um mehr Rollen zu bekommen. Ich weiß, wie alt ich bin", schoss die Blondine im Gespräch mit Bunte gegen die gesellschaftlichen Anforderungen, die häufig an Frauen gestellt werden.

