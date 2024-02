Tina Ruland teilt ein süßes Foto mit ihrem Sohn Jahvis!

Süßer Einblick in das Familienleben! Tina Ruland (57) ist eine bekannte deutsche Schauspielerin – ihr Kino-Debüt hatte die Kölnerin 1991 an der Seite von Til Schweiger (60) in dem Film "Manta, Manta" gefeiert. Seither stand sie für zahlreiche Filme und Serien vor der Kamera. Mit der Liebe wollte es jedoch nie so recht klappen: Erst kürzlich suchte sie bei Promi First Dates erfolglos nach einem neuen Partner. Auf männliche Unterstützung muss sie dennoch nicht verzichten: Tina teilt ein süßes Bild mit ihrem Sohn!

"Wie gut, dass ich einen Sohn habe, der mich zwar nicht (immer) auf Händen trägt, aber mich bei schmerzenden Füßen am 'Manta, Manta'-Set huckepack nimmt", kommentiert sie den niedlichen Instagram-Beitrag. Der Schnappschuss zeigt die 57-Jährige zusammen mit ihrem 19-jährigen Sohn Jahvis – der Teenager trägt seine berühmte Mutter auf dem Rücken, die dabei sichtlich glücklich in die Kamera strahlt.

Die Fans zeigen sich hellauf begeistert von dem Mutter-Sohn-Duo. "Tolle Sache von deinem Junior", kommentiert ein Follower Tinas Beitrag. "Das ist doch klasse. Du kannst dich auf deinen Sohn verlassen", lautet ein weiterer Kommentar. Auch TV-Kollegin Sonja Kirchberger (59) hinterlässt drei Herz-Emojis unter dem Post.

Tina Ruland bei "Promi First Dates"

Tina Ruland, Schauspielerin

Tina Ruland, Schauspielerin

