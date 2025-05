Kein Botox für Rollen: Tina Ruland zieht eine klare Grenze

Die "Manta Manta"-Bekanntheit Tina Ruland (58) wirft einen ehrlichen Blick auf die Filmbranche. Im Interview mit Bunte gibt die gebürtige Kölnerin preis, dass sie von ihrem Beruf als Schauspielerin nicht mehr problemlos leben kann. Neben den generellen Sparmaßnahmen in der TV- und Filmbranche sieht Tina auch ihr Alter als Herausforderung. Denn für ihre Altersgruppe gibt es weniger Rollenangebote, wie sie betont. Was bei Tina laut eigener Aussage noch erschwerend hinzukommt, ist, dass die 58-Jährige sich klar gegen Schönheitseingriffe positioniert.

"Jetzt ziehe ich mir auch noch den Schuh an und sage: Ich weigere mich, mich zu operieren oder mich spritzen zu lassen, damit ich jünger aussehe, um mehr Rollen zu bekommen. Ich weiß, wie alt ich bin", findet die Schauspielerin ehrliche Worte. Sie ist sich bewusst, dass ihr durch diese Einstellung auch das ein oder andere Jobangebot durch die Lappen geht. "Auch in Deutschland sind wir nicht einverstanden damit, dass Frauen älter werden", äußert Tina scharfe Kritik an den gesellschaftlichen Anforderungen, die an Frauen gestellt werden.

Auf die Schauspielerei kann Tina sich als Einkommensquelle nicht mehr verlassen. Trotzdem befindet sie sich nicht in einer finanziellen Notlage: "Ich kann aber gut leben, weil ich auch andere Sachen mache. Deshalb war ich auch in Reality-Formaten wie dem Dschungelcamp." Neben ihrer Reality-TV-Karriere hat sich Tina ein weiteres Standbein aufgebaut. Auf Mallorca organisiert sie die Veranstaltung "Insel-Kino", bei der Filmfans deutsche Produktionen genießen können.

Getty Images Tina Ruland, Schauspielerin

Getty Images Tina Ruland, ehemalige Dschungelcamperin

