Tina Ruland kann von der Schauspielerei nicht leben

Schauspielerin Tina Ruland (58) hat offenbart, dass sie von ihrer Arbeit in der Film- und Fernsehbranche allein nicht leben kann. In einem Interview mit der Zeitschrift Bunte erklärte sie, dass sie zusätzliche Einnahmequellen benötigt, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. "Deshalb war ich auch in Reality-Formaten wie dem Dschungelcamp", sagte die 58-Jährige. Dieses Engagement ermögliche ihr dennoch ein gutes Leben, doch die prekäre Situation vieler Schauspieler bezeichnete sie als besorgniserregend. "Viele Menschen haben immer noch die falsche Vorstellung vom Leben der Schauspieler. Die glauben, wer im Fernsehen ist, lebt in einer Villa", machte die Darstellerin deutlich.

Die langjährige Schauspielerin kritisierte im Interview, dass die Gagen in der Branche immer weiter sinken würden und Schauspieler oft deutlich weniger bekämen, als viele Menschen vermuteten. Manche Künstler würden Gagen erhalten, die "teilweise deutlich unter Mindestlohn" liegen.

Tina, die Anfang der 1990er-Jahre durch ihre Rolle in der Kultkomödie "Manta, Manta" an der Seite von Til Schweiger (61) berühmt wurde, hat in ihrer Karriere in über 70 Film- und Fernsehprojekten mitgewirkt. Neben Kinohits wie "Harte Jungs" und Serien wie Tatort oder Das Traumschiff wagte sich die gebürtige Kölnerin seit einigen Jahren auch in die Welt der Reality-Formate. Nach ihrer Teilnahme bei der 15. Staffel des Dschungelcamps stand sie bereits 2018 für Let's Dance auf der Tanzfläche und reiste 2024 in der Show "Destination X".

Anzeige Anzeige

Getty Images Tina Ruland, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Til Schweiger und Tina Ruland bei der Weltpremiere von "Manta, Manta 2"

Anzeige Anzeige