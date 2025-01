Nach Selbstexperiment: Tina Ruland verzichtet auf Alkohol

Tina Ruland (58) hat ein spannendes Experiment hinter sich. Für die Doku "Alkohol Detox – Die Challenge" verzichtete die Schauspielerin für vier Wochen auf Alkohol. Seit den Dreharbeiten im August ist das auch so geblieben. "Ich trinke keinen Tropfen mehr", erzählt Tina im Interview mit Bild. Vor dem Dreh habe der "Manta Manta"-Star gern ein Schlückchen getrunken: "Ich habe im Schnitt dreimal in der Woche Alkohol getrunken. Im Sommer am liebsten kalten Rosé und im Winter Rotwein."

Tina sei froh, dass sie noch nie einen Filmriss hatte. "Ich war schon öfter betrunken, es war aber nie so, dass ich mich nicht mehr daran erinnern konnte, was ich gemacht habe", erinnert sie sich im Gespräch mit der Zeitung und fügt hinzu: "Es gab eher Situationen, wo ich mich lieber nicht erinnert hätte, was ich da gemacht habe." Obendrein verrät die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin eine pikante Story aus ihrer Jugend: "Als ich noch jung war, kam es mal vor, dass ich nach einem One-Night-Stand aufwachte, zwar wusste, wo ich war, aber dachte: 'Das hätte ich mir schenken können.'"

Tina sehe fast nur Vorteile in ihrem Alkoholverzicht: "Ich fühle mich auch klarer und wacher! Definitiv schlafe ich deutlich besser, seitdem ich keinen Alkohol mehr trinke. Zudem halte ich auf Partys länger durch." Auch einen Nachteil habe die 58-Jährige entdeckt. "Jetzt kann ich mir die Männer nicht mehr schön trinken", scherzt Tina und fügt hinzu: "Man kann sich ohne Alkohol einfach gar nichts mehr schön trinken. Weder Probleme noch blöde Situationen! Ich muss mich jetzt viel mehr mit der Realität auseinandersetzen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Tina Ruland

Anzeige Anzeige

RTL Tina Ruland bei "Promi First Dates"

Anzeige Anzeige