Nico Schwanz stößt als Überraschungsgast zu "Destination X"

Die zweite Folge von "Destination X" hält für die Zuschauer der Realityshow eine kleine Überraschung bereit! Zu den acht Sternchen des deutschen Fernsehens stößt ein weiteres bekanntes Gesicht: Nico Schwanz (46)! Der Sänger wird am 14. November das mehrwöchige Abenteuer auf sich nehmen und quer durch Europa reisen. Schon am ersten Tag steht Nico vor großen Herausforderungen, wie er gegenüber ProSieben erklärt: "In der zweiten Folge dazuzukommen, war für mich ehrlich gesagt eher ein Nachteil. Die Gruppe, die ich vorfand, hatte schon einige Tage miteinander verbracht und dadurch eine enge Verbindung aufgebaut. Das hat es für mich etwas schwieriger gemacht, direkt Anschluss zu finden und mich voll in das Gruppengefüge zu integrieren."

Trotzdem habe sich Nico der Herausforderung angenommen und versucht, so schnell wie möglich Teil der Gruppe zu werden. Bei seinen Mitstreitern erweckte der Zuwachs der Gruppe erst einmal Misstrauen. "Als ein neuer Teilnehmer dazu kam, wusste man natürlich nicht, wie dieser tickt. Ob er die Wahrheit sagt und ob man ihm vertrauen kann. Da hat sich die ganze Dynamik verändert und man hat an vielem gezweifelt", gesteht beispielsweise Profitänzerin Ekaterina Leonova (37).

Aber worum geht es eigentlich bei "Destination X"? Die TV-Bekanntheiten müssen sich einem ganz besonderen Abenteuer stellen. Ihren aktuellen Aufenthaltsort kennen sie nicht. Es gilt, diesen mithilfe von Hinweisen herauszufinden. Der Promi, der mit seiner Schätzung am weitesten vom Standort entfernt liegt, fliegt raus! Er muss den abgedunkelten Bus, mit dem die Stars reisen, und die Show verlassen. Der Teilnehmer, der den besten Orientierungssinn beweist, gewinnt am Ende das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Mit dabei sind neben Ekaterina und Nico auch die Schauspieler Tina Ruland (58) und Andreas Elsholz (52) sowie Moderatorin Madita van Hülsen (43) und Sportler Philipp Boy (37). Begleitet werden sie von Dschungelcamp-Lady Leyla Lahouar (28) und den Realitystars Max Bornmann und Hanna Sökeland.

